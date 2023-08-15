В Гродненской области ограбили мигрантов из Палестины 15.08.2023, 4:59

Иллюстративное фото

Судить будут не только нападавших, но и таксиста — скупщика краденого.

Уголовное дело в отношении таксиста из Берестовицы, который купил вещи, отнятые в ходе разбойного нападения на палестинцев, направлено суд. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно материалам дела, 31-летний обвиняемый знал, что вещи на сумму более 2 тысяч рублей, которые он купил у четырех жителей Берестовицы, были отняты у мигрантов из Палестины.

Его будут судить по ч. 1 ст. 236 (приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем) УК Беларуси.

Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в феврале этого года пять граждан Палестины, которые приехали в Беларусь, чтобы нелегально перебраться через границу в Польшу, обратились в милицию. Они рассказали, что их ограбили и бросили в лесу.

В Берестовице задержали местных жителей — троих мужчин и одну женщину в возрасте от 22 до 33 лет. Их заподозрили в разбойном нападении на мигрантов.

Мигранты ранее познакомились с мужчиной, который называл себя Босс и обещал помочь в переходе границы. Поздно вечером мигранты на такси приехали в Берестовицкий район. Как и было договорено, иностранцев встретил транспорт. Однако через несколько километров микроавтобус остановился, а мигрантам было приказано выйти. Далее у них под угрозой физического насилия потребовали отдать деньги и гаджеты. Грабители были вооружены металлической трубой и палкой. Когда палестинцы отказались, их избили — а деньги, личные вещи и пять мобильных телефонов забрали.

Позже в Берестовице задержали местных жителей — троих мужчин и одну женщину в возрасте от 22 до 33 лет. У них изъяли часть похищенного.

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