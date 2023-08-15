ВСУ сожгли колонну танков и БМП под Андреевкой: видеофакт

ВСУ сожгли колонну танков и БМП под Андреевкой: видеофакт1
- 15.08.2023, 7:40
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Оккупанты разбежались.
Вооруженные силы Украины разгромили колонну россиян, которые пытались штурмовать (украинские позиции под Андреевкой. Россияне бросили в бой колонну из танков Т-90М, БМП и пехоту.
Однако при подходе к украинским позициям разведка ВСУ смогла обнаружить оккупантов, после чего накрыла их скопление артиллерийским ударом.
В Сети появилось видео, на котором последствия неудачного штурма — россиян разбили с дистанции, на опубликованных кадрах три заброшенных танка «Т-90М» в неизвестном состоянии, а также две неопознанные машины, которые можно идентифицировать как спецмашину МТ-ЛБ и БМП неизвестного образца.
Украинские источники сообщают, что частично бронетехника могла быть подорвана на противотанковых минах, после чего экипажи бросили танки и сбежали.
Как писал сайт Charter97.org, ВСУ отбили атаки врага и под Клещеевкой.