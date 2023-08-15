закрыть
15 августа 2023, вторник, 9:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ сожгли колонну танков и БМП под Андреевкой: видеофакт

1
  • 15.08.2023, 7:40
  • 8,252
ВСУ сожгли колонну танков и БМП под Андреевкой: видеофакт

Оккупанты разбежались.

Вооруженные силы Украины разгромили колонну россиян, которые пытались штурмовать (украинские позиции под Андреевкой. Россияне бросили в бой колонну из танков Т-90М, БМП и пехоту.

Однако при подходе к украинским позициям разведка ВСУ смогла обнаружить оккупантов, после чего накрыла их скопление артиллерийским ударом.

В Сети появилось видео, на котором последствия неудачного штурма — россиян разбили с дистанции, на опубликованных кадрах три заброшенных танка «Т-90М» в неизвестном состоянии, а также две неопознанные машины, которые можно идентифицировать как спецмашину МТ-ЛБ и БМП неизвестного образца.

Украинские источники сообщают, что частично бронетехника могла быть подорвана на противотанковых минах, после чего экипажи бросили танки и сбежали.

Как писал сайт Charter97.org, ВСУ отбили атаки врага и под Клещеевкой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Август в бункере с квантовым компьютером
Август в бункере с квантовым компьютером Владимир Халип
«Кветак больш ня будзе»
«Кветак больш ня будзе» Ирина Халип
Драндулет на Луне
Драндулет на Луне Александр Невзоров
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир Дмитрий Бондаренко