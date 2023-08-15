Близкий к российским силовикам Telegram-канал рассказал, что происходит с генералом Суровикиным 15.08.2023, 8:02

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Сергей Суровикин

Его дальнейшую судьбу будет решать Путин.

Российский генерал армии Сергей Суровикин находится в одной из квартир под своеобразным домашним арестом, написал 14 августа близкий к российским силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на ряд источников.

Суровикин не может покидать жилище, но на днях ему разрешили видеться с несколькими подчиненными, в том числе с генералом Олегом Пальгуевым, который фактически выполняет функции адъютанта Суровикина.

Официального расследования нет, однако долгое время генералу пришлось отвечать на неудобные вопросы, связанные с бунтом ЧВК «Вагнер», глава которой Евгений Пригожин не только находится на свободе, но и никоим образом не преследуется.

Сейчас Суровикин и его родственники почти для всех включили «режим тишины», поскольку ему рекомендовано сделать так, чтобы о нем «забыли».

«Решение по нему должен принять один человек, и чем позже это произойдет, чем больше он «остынет», тем лучше. Причем этот человек не Шойгу», — заявил источник, дав понять, что речь о Владимире Путине.

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