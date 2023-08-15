«Взял на $4 000 дешевле, чем у перекупов» 15.08.2023, 8:18

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Белорус рассказал о пригоне дизельного Citroen C5 из Франции.

Пригон подержанных «дизелей» из Европы — весьма популярное для белорусского потребителя направление. Минчанин Кирилл не просто купил Citroen C5 Aircross с незначительным пробегом и богатой комплектацией, но и существенно сэкономил относительно цен на отечественной «вторичке». Шутка ли, несколько тысяч долларов выгоды! Сайт av.by рассказывает, как так вышло и доволен ли владелец кроссовером.

«Заказывал самостоятельно — сэкономил больше $4 000»

До «Ситроена» наш герой долго эксплуатировал Peugeot 406 — сперва дорестайлинговый, а после обновленный. Мужчина понимал, что «французы» — очень комфортные авто, если их вовремя и качественно обслуживают.

— После свадьбы мы поехали с женой в Гродно — отдохнуть в рамках путешествия по Беларуси. Пока гуляли по городу, квартира, которую мы забронировали, отпала. Пришлось ночевать в машине. Вот представьте: я ростом два метра, незнакомое место, холод… Так с супругой пришли к мнению, что в будущем нужен универсал: с ним нам станут не страшны любые условия для приключений.

— В итоге принялись искать универсал Peugeot 308 в кузове T9. В Беларуси нашли только один экземпляр, и тот за $16 200 — дороговато. Да, GT-Line, но кроме черного потолка и «литья» в оснащении не было ничего. Одним словом, бедная комплектация, — вспоминает Кирилл. — Со временем появился знакомый, который по стечению обстоятельств занимался пригоном. Я попросил его — безрезультатно. То попадался вторичный окрас, то было ДТП в истории машины, то оснащение не максимальное. Прошла неделя, вторая, третья…

В конце концов отправились в Малиновку, чтобы просто прицениться и пощупать другие модели. Естественно, каждый перекупщик заманивал к себе, и так мы узнали о существовании Peugeot 3008. Хотя к кроссоверам я относился скептически (зачем мини-джип в городе?), модель мне понравилась. Стереотип о необходимости универсала разрушился: оказывается, у SUV тоже весьма удачный формат.

— Так мы переключились на «три тысячи восьмой». К тому моменту знакомый перегонщик отчаялся, мол, Peugeot 308 в хорошем состоянии урвать крайне сложно. Были интересные варианты, но, когда он пересекал границу и доезжал до площадки, их выкупали.

Два месяца без личного автомобиля меня изрядно утомили, поэтому я стал искать альтернативу. Через подборщиков получил сведения о том, как самостоятельно участвовать в торгах на европейских аукционах — при помощи местных брокеров. Я знал, что есть минский офис, а это внушало доверие. Внес депозит в 500 евро, который в дальнейшем засчитывался в стоимость авто. Конечно, все равно было страшновато. Каждая ставка юридически закреплялась за мной, а эта сумма давала доступ ко всей истории любой машины, которую я хотел «торговать». Менеджеры находятся в Минске, а брокер — за границей.

— Первые торги за 3008 я не выиграл. Хотя поставил очень высокую цену, нашлись те, кто ее перебил. Пробовал еще несколько раз. Аукцион обычно проходит с восьми до десяти утра, причем в течение этих двух часов, как правило, разбирают все нормальные варианты. В середине недели зашел проверить обновления, и у меня случайно сбросился фильтр. Бац — выскочил данный Citroen C5 Aircross. Было удивительно, ведь лот выложили в час дня — нестандартная история.

Экземпляр отличный: шикарная комплектация, резина Michelin, указывались какие-то «коцки» по кузову и одна ошибка. В сумбурном состоянии я связался с брокером, который посоветовал конкретную сумму ставки. Через двадцать минут она сыграла. Через полтора часа со мной связался поставщик.

— Знаете, в тот момент я ощутил эмоции, которые испытываешь, делая что-то впервые в жизни! Правда, когда эйфория поутихла, пришло осознание: нужно ведь отправить немалую сумму куда-то, при этом не имеешь понятия, дойдет ли до тебя машина. Естественно, в стремительном темпе начинаешь перепроверять, не фишинговый (форма онлайн-мошенничества. — Прим. авт.) ли сайт, чего нужно опасаться. Пошел ва-банк и не прогадал. Шесть дней потребовалось на банковский перевод, еще через столько же машину отправили из Франции в Литву. В общем, до Минска кроссовер добрался очень быстро — за 30 дней. Уникально, что все сложилось быстро и легко. Пожалуй, только на таможне процесс замедлился: оформление заняло весь день.

Так в семье Кирилла появился 1,5-литровый дизельный Citroen C5 Aircross. Коробка — восьмиступенчатый Aisin. Кроссовер выпуска конца 2019 года прибыл в Беларусь с 128 тысячами километров на одометре.

— Со всеми платежами, растаможкой и доставкой я отдал $17 800. Невероятно повезло! Схожие по комплектации, пробегу и состоянию варианты в Беларуси продаются по цене от 22 000 долларов. Считайте, больше $4 000 сэкономил. К тому же здесь комплект резины Michelin, стоящий сейчас запредельные три тысячи рублей.

— Когда машина уже ехала в Беларусь, я купил отчет у европейской базы. Судя по отметкам, «Ситроен» в 2020-м стал жертвой вандализма — были украдены фары и задние фонари. Восстанавливали у дилера, то есть поставили все на место. Еще имеется небольшая царапинка на пластиковой крышке багажника, оцененная французскими «официалами» в 54 евро. Вот такая интересная история.

«Расход в городском цикле получается до 6 литров»

Citroen C5 Aircross построен на платформе EMP2 концерна PSA Peugeot Citroen. Она используется для других популярных моделей: Peugeot 3008 и 5008, а также DS7 Crossback.

Для европейского потребителя кроссовер производят на французском заводе в Рене. Моторная гамма включает бензиновые силовые агрегаты семейства PureTech объемом 1,2 и 1,6 литра. Дизельные версии представлены линейкой BlueHDI — полутора- и двухлитровыми двигателями мощностью 130 и 180 лошадиных сил соответственно. Экземпляр нашего героя оснащен 1.5 BlueHDI, который агрегатирован восьмиступенчатым «автоматом» Aisin.

— Мой маршрут на работу и назад — 60 км, поэтому за две недели владения кроссовером наездили уже 3 000 км. Динамики автомобиль не лишен: при необходимости обогнать я легко ускоряюсь. Помогает спортрежим, но я им практически не пользуюсь: он переключает передачи коробки позже, на более высоких оборотах. Цели гоняться со светофоров у меня нет. Расход очень радует: в городском цикле получается до 6 литров дизтоплива. На трассе — до 5 л при 110 км/ч, но при встречном ветре показатель увеличивается на литр-полтора. Сказывается парусность автомобиля.

Примечательно, что в свое время C5 Aircross стал первой моделью французского бренда, которая получила подвеску Progressive Hydraulic Cushions с гидравлическими ограничителями хода. Ходовую считают преемницей гидропневматической Hydractive.

— У меня в Peugeot 406 была независимая подвеска. Здесь — балка. Да, на скорости в поворотах немного чувствуется разница. Зато на неровностях ход подвески идеально отрабатывает. Плюс в дальнейшем при обслуживании балка потребует меньших затрат, — убежден владелец.

— Машина пришла с пробегом 128 тысяч километров, причем она формально еще находилась на расширенной гарантии, которая доступна за доплату от первого владельца. Буквально на днях завершилась… Мне было интересно, возьмет ли белорусский дилер на обслуживание не представленную на нашем рынке модель. Да, они без проблем приняли авто, оформили по базе и в течение получаса исправили ошибку по датчику предотвращения столкновения. Стоимость очень низкая — я был удивлен, ведь привык к гаражному ремонту.

— На авторынке я долго искал краску, которой можно «затамповать» сколы, и практически ни в одной роллете мне ничем не могли помочь. Мол, слишком свежая машина. Чудом я все-таки нашел! С одной стороны, радует, что «Ситроен» встречается реже, чем Peugeot 3008. С другой — страшно, если сломается специфическая запчасть или узел. Будет беда. Во всем есть свои плюсы и минусы, — уверен владелец.

— Замена масла, которое советует дилер Citroen в брошюре, — 200 рублей. Заливал Total Quartz 0W-30, хотя в следующий раз мне посоветовали купить Petronas. Оригинальный фильтр PSA — 10 долларов. Оригинальные тормозные колодки — 30 BYN. Все доступно! На прошлом «Пежо» с большими пробегами я менял масло каждые полтора месяца — 8—9 тысяч километров. Думаю, в «Ситроене» делать это стану чаще — через 7 тысяч километров. Хочется сохранить экологию и «не попасть» на покупку катализатора.

«Стоимость одной фары — 3—4,5 тысячи рублей»

— В моем «Ситроене» вторая по уровню оснащенности комплектация, да еще и с дилерскими «допами». Светодиодные верхние ходовые огни, литые диски… Дополнительные опции следующие: контроль слепых зон, сопровождение водителя фарами в темное время суток, автоскладывание зеркал, радар, камера, круговые парктроники, подсветка салона, двухзонный климат-контроль, охлаждаемый «бардачок», чтение знаков, адаптивный круиз-контроль, электропривод багажника. Естественно, мультимедийная система и навигация с местными картами. Перечислить весь список оснащения непросто: функций и правда много.

— Кстати, о навигации. Обнаружил интересную фишку: когда уровень топлива в баке оказывается в «красной зоне», система открывает карту и подсвечивает близлежащие АЗС. Очень удобно и заботливо!

— Кстати, сиденья здесь более комфортные, чем в Peugeot 3008. Есть поясничная поддержка. Жаль, что нет подколенного упора: у высоких людей ноги будут постоянно висеть в воздухе. Обивка комбинированная: тканевая с кожаными вставками. Вроде смотрится хорошо, но в жару кожа раскаляется и полоска под коленями всегда мокрая.

— Мы с женой очень активные, поэтому в машине постоянно удочки, мангал, шампуры, палатка. В пятницу — в баню к теще в Борисов. Наутро — в Барановичи к моим родителям. В воскресенье снова какая-то активность. Надо сказать, что вместительности Citroen C5 хватает с запасом. Сложно найти минусы у модели.

— У меня обычные галогеновые фары, а дневные ходовые огни — светодиодные. Есть еще комплектации с передней линзованной оптикой, которую все хвалят. Правда, ее пришлось бы покрыть бронепленкой от греха. Стоимость одной фары — 3—4,5 тысячи рублей за штуку, поэтому защита оправдана для тех, у кого такая оптика. Мне хватает и «галогенок». Кстати, в дополнение к списку опций можно отметить наличие автоматического переключения с дальнего на ближний и подсветку крутых поворотов.

— Из того, что не нравится, — поведение сервопривода руля. Возможно, это из-за функции подруливания… Да, чувствую ямки и камни, то есть физическая отдача от руля присутствует, хотя, когда отключено удержание полосы движения, создается ощущение, словно я этот электроусилитель прокручиваю с сопротивлением. Наверное, со временем привыкну.

— Ожидал от «Ситроена» лучшего качества звука — здесь акустической системе недостает глубины даже при ручных настройках. Последняя особенность, о которой хотелось бы сказать, — работа мультимедиа. Если долго, более суток, не заводить машину, то загружаться дисплей будет медленно: все может уже активироваться, а мультимедийная система еще «думает». У меня такое случалось дважды. В остальном Citroen C5 Aircross мне нравится!

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