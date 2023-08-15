Белорусский фронт Александр Левченко

15.08.2023, 8:51

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Москва подталкивает Беларусь к войне не только с Украиной, но и со странами Запада.

Понимая слабость своей собственной военной мощи, Лукашенко договорился с Москвой о размещении тактического ядерного оружия на территории своей страны. Этот маневр отвечает интересам Москвы в противостоянии с коллективным Западом, однако навредил отношениям со своим очень важным и могущественным союзником – Китаем.

Хотя Китай не против российско-американского обострения или столкновения Россия-НАТО, однако расширение географии пребывания ядерного оружия в мире за счет Беларуси противоречит действующим международным договорам о принципах нераспространения ядерного оружия, которые активно поддерживает Пекин. Но Кремль убежден, что это недоразумение с Китаем не помешает существующему двустороннему сотрудничеству и партнерству. Поэтому Москва подталкивает Беларусь к войне не только с Украиной, но и со странами Запада. Целью деструктивных действий Москвы через Минск является отвлечение стран НАТО от войны в Украине.

Лукашенко превратил Беларусь в плацдарм для возможных действий вооруженных сил Российской Федерации. Сам Лукашенко и его режим не представляют народ Белоруссии. Белорусский диктатор смог удержать власть при поддержке Путина, утопив страну в репрессиях. При этом план Москвы – отвлечь силы Запада и Украины, дестабилизировать Польшу перед выборами, осуществлять реальные угрозы в адрес Литвы и Латвии. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что граница страны с Беларусью находится в опасности. Он добавил, что Беларусь при поддержке России поощряет незаконные пересечения с целью дестабилизации Польши. Как результат, Варшава перебросила на белорусскую границу 10 тысяч своих военнослужащих с тяжелой техникой. Четыре тысячи разместились вдоль границы вместе с пограничниками, а шесть тысяч стали во второй линии как резервная сила в случае попыток военным способом пересечь польско-белорусскую границу большими группами мигрантов из Азии и Африки, сознательно подвезенных из Москвы, или вооруженных провокаций вагнеровцев и белорусских военных. Президенты Польши и Литвы провели предметные консультации по поводу совместного реагирования в случае вооруженных провокаций с белорусской территории.

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК «Вагнер» оказались в Беларуси по договоренности с белорусским диктатором. «Вагнер» может быть привлечен для провоцирования миграционного кризиса на границах стран-членов НАТО, в частности Польши, Латвии и Литвы. Министерство внутренних дел Беларуси выдает белорусские паспорта наемникам «Вагнера», чтобы те легально могли пройти через пограничные пункты. Для России очень важно максимально быстро отправить человеческие ресурсы и вооружения на границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы НАТО направило на восточный рубеж значительное количество войск, и соответственно меньше могло оказывать помощь в поддержку Украины. Появление «вагнеровцев» в Беларуси – это не следствие «мятежа» Пригожина или решение и прихоть Лукашенко. Это составная часть стратегического и тактического плана Кремля. Поэтому странам НАТО не нужно недооценивать угрозу от российских наемников, а необходимо полностью изолировать и закрыть границы с Беларусью и Россией, которые не прекращают продолжать провокации против государств Альянса. У Москвы, очевидно, цель раскачивать политический кризис в соседних с Беларусью странах НАТО, дестабилизируя и запугивая общественность, чтобы остановить поддержку Украины.

В условиях так называемого межкланового противостояния военно-политических бизнес-групп России, режим Путина пытается лишить Евгения Пригожина сфер влияния и уменьшить уровень угроз вероятных военных мятежей в будущем. С этой целью завершен процесс изъятия из рядов боевиков тяжелого вооружения, продолжается работа по принуждению их проходить службу в регулярных подразделениях министерства обороны и войск национальной гвардии.

Наиболее боеспособные, однако нелояльные Путину подразделения наемников выведены из боевого состава Объединенной группировки войск ВС РФ и перемещены на территорию Беларуси. Наемники ЧВК уже привлекаются для проведения мероприятий боевой подготовки с военнослужащими ВС Беларуси. Сейчас на территории Республики Беларусь находится до 6,5 тысяч наемников. Вероятно, боевики ЧВК при содействии Комитета государственной безопасности Беларуси и ФСБ РФ будут проводить поиск слабо контролируемых участков границы, выводить из строя технические средства наблюдения. В случае реализации указанного сценария противник может направлять свою деятельность на усложнение поставок Украине военной материально-технической помощи от стран-партнеров. Таким образом, ответом стран НАТО на усиление российских провокаций должно стать предоставление Украине дальнобойного оружия и современных истребителей. Ведь Россия понимает только «язык силы».

Александр Левченко, «Обозреватель»

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