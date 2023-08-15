А как же Ленин? Альфред Кох

15.08.2023, 9:01

Альфред Кох

Фото: Гордон

Картавому недолго осталось лежать на Красной площади.

Прошел один год и сто семьдесят один день войны. Сегодняшние карты ISW не фиксируют каких-то изменений линии фронта за прошедшие сутки. И это неудивительно: после нескольких дней удачного продвижения ВСУ на Мелитопольском и Бердянском направлениях настала пора перевести дух. Ну, а российское наступление на Купянск остановилось еще пару дней назад.

Некоторые эксперты пишут, что российское наступление на Купянск и Лиман вскоре возобновится, поскольку российские генералы перебрасывают туда свежие части из России. Но, судя по тому, как развиваются события на юге Запорожской области, скоро россиянам будет не до наступления на востоке и резервы понадобятся совсем в другом месте. И вовсе даже не для наступления. Но, поживем - увидим.

Сегодня я с интересом прочитал тот кусок из нового российского учебника истории (им. Мединского), в котором говорится о том, что «украинофильское движение» и идея «антимосковской Руси» появилась в в XIX веке, в австрийской Галиции, при содействии разведки австрийского Генштаба.

Тут уж у меня просто челюсть отпала: а как же Ленин? То есть Мединский поставил под сомнение концепцию самого Путина? Это ли не фронда? А вы говорите, что в России нет свободы!

Но думаю, что Мединский не настолько карбонарий, чтобы покуситься на авторитет Путина-историка. Думаю где-то в другом месте от соединяет две этих теории в одну, поскольку Ленин - это же шпион, которого немецкий Генштаб (союзник австрийского) прислал в Россию в пломбированном вагоне, снабдив его при этом кругленькой суммой денег, на которые он и нанял латышских стрелков.

Но так или иначе, концепция состоит в том, что никакого украинского народа не существует, а миф о его существовании - порождение козней австрияков и немцев, которые есть враги русского народа.

Я вот никак не возьму в толк. И что из этого следует? Что должен сделать украинец, прочитав это? Ударить себя по лбу, закричать: «Так вот в чем дело!» и побежать обниматься с российским оккупантом? Какой реакции Мединский ждет от украинца?

Впрочем, вы можете сказать, что этот учебник рассчитан на внутреннее употребление и предназначен для преподавания в российской школе. И поэтому не нужно ждать реакции украинца, а нужно смотреть как будет воспринимать эту теорию россиянин.

И как он должен ее воспринимать? Вот он прочитал, что украинцы - это русские. И что? Поэтому он должен еще охотнее их убивать? С большим удовольствием? Нет? А что он должен делать? Тоже кинуться украинцу в объятия? Не ребята, так вы войну не выиграете…

Что-то вы со своей теорией намудрили. Особенно если учесть, что один из высших руководителей австрийской военной разведки накануне Первой Мировой войны (знаменитый уроженец Львова полковник Редль) был российским агентом.

Это что же получается? Что российская разведка, через своего агента в австрийской военной разведке, внедрила в голову жителям Галиции какую-то русофобскую историю? Зачем? Воля ваша, но я не догоняю мысль Мединского.

Допускаю, что мифотворчество Мединского имело бы смысл, если бы использовалось в качестве «мягкой силы». То есть когда Россия душила бы Украину в объятиях, заваливала бы инвестициями и кормила бесплатным газом.

Тогда я могу еще представить теплый голос Путина, который шепчет на ушко Зеленскому: да зачем тебе дался этот Запад? Мы один народ! Это австрияки выдумали нас разделить. Мы-то ведь с тобой это должны хорошо понимать! Иди ко мне, я тебя по головке погляжу и дам еще миллиард зелени.

Но даже и в этом случае все это выглядело бы несколько натужно, с учетом того, что Зеленский еврей и ему до лампочки все эти сопли про единый народ. Но это хоть как-то бы лезло хоть в какие-то ворота.

Но выпускать такой учебник сейчас, когда идет война! Страшная, кровавая, жуткая бойня! К чему сейчас эта вся патока про единый народ и подлых австрияков? Как она чему-то помогает? Что она решает? Кому она нужна?

Ок! Пусть будет по вашему! Австрияки все придумали сто с лишним лет назад. Но теперь-то это правда! Теперь, после путинского подлого нападения даже русские в Украине не хотят ими быть.

Тогда так и напишите: сначала это была выдумка, а теперь, когда мы стали убивать украинцев, это стало правдой и мы теперь действительно разные народы. Причем люто ненавидящие друг друга. Это может быть было бы не очень научно, но хотя бы честно. Впрочем, если честно, то наверное и научно, не так ли?

Или вот еще. В 1939 году, после разгрома Польши и в результата пакта Молотова-Риббентропа, «Русский мир», наконец, пришел в Галицию. То есть по теории Мединского - к своим же русским людям.

И началась кровавая баня. Нет таких слов, чтобы описать, что творили сотрудники НКВД на территории вновь присоединенных к СССР областей. Расстрелы, пытки, депортации. И все - в промышленных масштабах.

Когда все тюрьмы оказались забиты, людей сгоняли в поле и там расстреливали. Никто их не хоронил. Просто сваливали в кучи и посыпали известкой. Галичан уничтожали семьями, хуторами, целыми городскими кварталами. Звериный вой стоял по всей Западной Украине никогда до этого не знавшей повадки «Русского мира».

И когда в июне 1941 года пришли немцы (и родненькие австрийцы), их встречали хлебом солью, а мужчины бегом бежали записываться добровольцами в дивизию СС «Галичина», чтобы истреблять «русских зверей» (благо у большинства сохранились австрийские паспорта).

Как вы думаете: с каким народом в этот момент они чувствовали «общность судеб»? Что-то подсказывает мне, что не с русским. И у кого повернется язык их осудить?

Разумеется, я упрощаю. Но ведь и Мединский тоже предлагает довольно примитивный концепт. Ну, то есть совсем для дебилов.

Еще раз: как можно нести эту околесицу про единый народ после всех этих художеств? Даже если хоть на секунду предположить, что теория Мединского - правда, то за прошедший век русские сделали так много зла в Украине (один Голодомор чего стоит), что теперь говорить о едином народе уже поздно. Его нет. А Путин своей СВО закрыл теперь любую возможность даже обсуждать этот вопрос.

Сегодня Путин опять бомбил Одесссу. В ту самую минуту, когда русские школьники открывали новый учебник истории и читали про единый народ, который злые австрияки разделили… Ой ли австрияки? Может кого поближе поискать?

Но я не могу понять главного: зачем Путину эта теория про единый народ? Ведь для того, чтобы считать вполне естественным проживание в одном государстве русских и, например, чеченцев (татар, якутов и пр.) ему не приходит в голову утверждать, что это единый с русскими народ, а лжеучение об отдельном чеченском народе придумала турецкая разведка во времена Османской империи.

Откуда же эта идея-фикс именно по отношению к украинцам? Почему ему важно обосновать именно это единство? Согласитесь, это довольно странно и есть в этом какая-то патология…

Одно радует: похоже в результате всех этих исторических изысканий Картавому недолго осталось лежать на Красной площади. Чую я: скоро вынесут его из Мавзолея и выкинут куда-нибудь на помойку. Вот, хоть к Зюганову на дачу. Пусть он у него в огороде лежит.

Да и хрен с ним. А наше дело правое, поэтому враг будет разбит, а победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, Telegram

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