Роман Свитан: Крым должен быть освобожден раньше, чем Донбасс 15.08.2023, 9:17

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Роман Свитан

И дело не в политике.

Американский генерал Бен Ходжес считает, что деоккупация Крыма заставит оккупантов бежать из Донбасса. ВСУ действительно сначала должны деоккупировать полуостров, но далеко не по политическим целям, а именно по военным.

То, почему Крым должен быть освобожден раньше, чем Донбасс в ежедневной сводке с фронта «24 Каналу» рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан. Ранее он отметил, что россияне используют все методы, чтобы защитить Крымский мост.

Крым должен быть освобожден раньше, чем Донбасс

Свитан отметил, что освобождение Крыма политически никак не отразится ни на власти в Кремле, ни на населении в России. Они, как овцы, будут слушать то, что говорит пастух. В частности, ни деоккупация Харьковщины, ни Херсона никак не отразились на населении России.

Деоккупировать Крым нужно из военных соображений. Нельзя оставлять в тылу российскую группировку. Если сначала работать на Востоке Украины, то россияне из Крыма могут повторить свой прошлогодний маневр и зайти в тыл.

Движение ВСУ от Урожайного

За последние сутки на карте Deep State произошли изменения. В частности, по информации этого источника, ВСУ полностью выгнали оккупантов из Урожайного. К тому же, в этом украинским военным помогли кассетные боеприпасы от США. Россияне почувствовали всю их мощь, когда в разрушенном ими же селе, им негде было от них укрыться.

Теперь украинская артиллерия может добираться до следующего села – Заветного Желания. Следующий населенный пункт на этом пути – Старомлиновка, где сосредоточена главная линия обороны россиян. ВСУ действуют очень грамотно, используя именно артиллерию, как главное средство поражения.

Очередной сбитый вертолет Ка-52

Летчик-инструктор подчеркнул, что за прошедшие сутки ВСУ удалось сбить еще один российский вертолет Ка-52 «Аллигатор». Это одна из самых мощных машин, имеющихся у россиян. В общем, у них есть целая линейка таких вертолетов со стреляющими на дальнее расстояние ракетами.

ВСУ научились сбивать эти вертолеты. Украинская разведка может заходить в тыл врага на глубину до 10 км. С этого расстояния удается сбивать эти вертолеты. Конечно, будь у нас самолеты F-16, то делать это было бы гораздо проще, но приходится работать как есть.

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