Россия отказалась от белорусских «Полонезов»4
- 15.08.2023, 9:25
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Москва заявила, что не заинтересована в покупке этих РСЗО.
Россия не заинтересована в белорусских РСЗО «Полонез». Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
«На данный момент Российская Федерация не заинтересована в приобретении у Республики Беларусь РСЗО «Полонез», – цитирует его «РИА Новости».
«Полонез» – беларусская реактивная система залпового огня калибра 301 мм. Она была создана совместно с китайской стороной. Используется шасси МЗКТ-7930.