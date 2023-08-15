Россия отказалась от белорусских «Полонезов» 4 15.08.2023, 9:25

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Москва заявила, что не заинтересована в покупке этих РСЗО.

Россия не заинтересована в белорусских РСЗО «Полонез». Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

«На данный момент Российская Федерация не заинтересована в приобретении у Республики Беларусь РСЗО «Полонез», – цитирует его «РИА Новости».

«Полонез» – беларусская реактивная система залпового огня калибра 301 мм. Она была создана совместно с китайской стороной. Используется шасси МЗКТ-7930.

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