Подменные воспоминания 4 Андрей Никулин

15.08.2023, 9:31

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Почему взрослые люди вспоминают советские сладости и лимонад.

Взрослые вменяемые люди вспоминают советские сладости, «офигительное мороженое», «ароматный лимонад» - и все, конечно, в нынешних традициях воспоминаний было якобы натуральное и качественное. У вас совсем кукушка слетела?

Я, хоть и ребенком был, но по магазинам ходил и помню прекрасно эти 3 или 4 вида мороженого (в Москве, для регионов такое богатство выбора было роскошью), «абрикосовый аромат» непонятного вкуса и еще более странного аромата, в булочной хлеб по 13 копеек, по 25 и 2 или 3 вида черного. Пара сортов колбасы - докторская или любительская, причем если еще их найдешь, один вид сыра - российский и радость, когда даже в Москве его «выбрасывали» в продажу. Кстати помню, что к концу 80-х даже он стал достаточно редким деликатесом.

А еще такие ништяки, как соленое масло (это чтоб на кондитерку не переводили) или картошку, которую перебирать надо было, чтобы из гнилья выбрать что толковое, но перебирать обычно не давали, потому что в овощном ларьке тебе сыпали по специальному желобу в рюкзак все вперемешку - и будь счастлив, что отстояв очередь ты хоть что-то получил, ведь регулярно через полчаса веселого ожидания очереди могли объявить, что товар закончился. Мол, гудбай.

Конечно, все это патетика и было написано множество раз кучу раз, но помню праздник, когда впервые выбрался даже не в потребительский рай, а в обычную страну очень третьего и дальнего мира, в городок с тремя супермаркетами в девяностом. И много открытий там - вкус нормальной колбасы. И мороженого - нет, не советского. И крутой лимонад. И еще много-много чего.

Вывод - объяснять чего-то сейчас бессмысленно. Если люди настолько рады обманываться, что переписывают собственные воспоминания, то абстрактными доводами или нынешними примерами их тоже не удивить. Все уже закручено в психологию или даже психиатрию. Отказ воспринимать реальность, замещение, сублимация, компенсация - замкнутый и неразрывный круг. Причем чем хуже будет ситуация сейчас, тем сильнее окажется желание сбежать, хотя бы в сознании, в выстраиваемый, как убежище тот самый виртуальный советский рай с самым вкусным мороженым.

Андрей Никулин, Telegram

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