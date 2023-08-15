Стоимость беспошлинных посылок в Беларусь ограничили до 200 евро 15.08.2023, 9:43

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С какой даты?

Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси изменил информацию на сайте в разделе о беспошлинном ввозе и вывозе товаров «для личного пользования». Эти изменения коснулись в том числе и получения посылок из зарубежных интернет-магазинов, например AliExpress.

Для товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, указано, что с 1 октября стоимость для беспошлинного ввоза должна не превышать сумму, эквивалентную 200 EUR.

Напомним, что пока белорусы могут беспошлинно получать посылки из-за границы на сумму до 1000 EUR.

Подробнее с информацией о беспошлинном ввозе можно ознакомиться тут.

Зимой ГТК также менял информацию. Тогда все ждали, что с 1 апреля лимиты на международные посылки должны были как раз уменьшится до 200 евро.

Однако органы Таможенного союза (ТС), куда входит и Беларусь, и где и принимают общие правила ввоза зарубежных посылок, в последний момент решили продлить лимит до 1000 евро до осени. Вполне возможно, что осенью функционеры ТС снова оставят в силе повышенный и приятный порог стоимости зарубежных посылок.

Но если у вас в планах получение дорогостоящих товаров из-за рубежа, лучше на всякий случай поторопиться до 1 октября.

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