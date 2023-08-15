Мировые деятели культуры потребовали от Лукашенко прояснить судьбу политзаключенных 15.08.2023, 10:05

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Письмо подписали также и лауреаты Нобелевской премии.

Прояснить судьбу белорусских политзаключенных, в том числе Николая Статкевича, Марии Колесниковой, Виктора Бабарико, Максима Знака и Сергея Тихановского, потребовали от Александра Лукашенко в открытом письме 13 мировых деятелей культуры, пишет сайт «Радыё Свабода».

«Вы обеспечиваете свою власть только насилием. Полная изоляция заключенных — это пытка. Однако заключенные не ваша собственность. Связывает ли вас еще что-то со словом «человечность»? Где они?» — говорится в письме.

Отмечая, что исчезли «десятки других политзаключенных», авторы пишут: «Мы смотрим на Беларусь и не перестанем спрашивать: где находятся эти люди?»

Письмо подписали лауреаты Нобелевской премии по литературе Эльфриде Елинек (Австрия, 2004), Герта Мюллер (Румыния — Германия, 2009), Ольга Токарчук (Польша, 2018), а также писатели и поэты Салман Рушди (Индия — Великобритания), Дурс Грюнбайн (Германия), Вольф Бирман (Германия), Маргарет Этвуд (Канада), Томас Венцлова (Литва), Петер Надаш (Венгрия), дирижер и пианист Даниэль Баренбойм (Аргентина — Израиль — Германия), пианисты Игорь Левит (СССР/Россия — Германия), Андраш Шифф (Венгрия — Великобритания) и скрипач Гидон Кремер (СССР/Латвия — Германия).

Напомним, что о Николае Статкевиче, Максиме Знаке и Марии Колесниковой ничего не известно с февраля, о Викторе Бабарико с конца апреля.

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