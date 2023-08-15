В Краснодарском крае России упал самолет Л-39 15.08.2023, 10:13

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иллюстрационное фото

Погиб член экипажа.

Падение российского самолета Л-39 учебного авиационного полка России во время захода на посадку привело к гибели пилота. Авиакатастрофа произошла 14 августа во время приземления в Краснодарском крае России. В результате этого события один из членов экипажа погиб.

Об этом сообщает ресурс «Крым.Реалии» со ссылкой на заявление министерства обороны РФ.

По заявлению представителей российской стороны самолет упал в пределах аэродрома, инцидент не привел к значительным разрушениям или пострадавшим на земле. Причины аварии изучаются.

Этот случай является лишь одним из ряда аналогичных событий, связанных с падением воздушных судов в России в последнее время. К примеру, 12 августа в Калининградской области России произошло падение самолета Су-30 во время учебно-тренировочного полета, приведшее к гибели экипажа. Также 27 июля в Республике Алтай потерпел крушение вертолет Ми-8 – согласно официальным отчетам российской стороны, погибли шесть человек.

Напомним, 5 самолетов и вертолетов упали в Брянской области, истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области, а вертолеты их подстраховать.

А 18 октября прошлого года самолет самолет вооруженных сил России Су-34 упал на жилой многоквартирный дом в городе Ейск в Краснодарском крае. В доме проживало не менее 600 человек.

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