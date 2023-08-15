«В течение двух месяцев мы будем наблюдать большее количество провокаций» 15.08.2023, 10:14

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Какую угрозу Евросоюзу несут российские наемники в Беларуси.

В понедельник, 7 августа, Беларусь начала военные учения у границ Литвы и Польши. Они проводятся на белорусском полигоне «Гожский» и в Гродненской области, недалеко от Сувалкского коридора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу «Беларускі Гаюн». При этом, в мониторинговой группе уверяют, что «нет никакой связи между проведением учений с 6-й механизированной бригадой и потенциальной угрозой Сувалкскому коридору».

В то же время, в Минобороны Беларуси рассказали, что «во время учения будут отработаны вопросы управления подразделениями в ходе ведения боевых действий».

При подготовке маневров использовался опыт так называемой «специальной военной операции» российской армии: широкое применение беспилотных летательных аппаратов и тесное взаимодействие танковых и мотострелковых подразделений с подразделениями других родов войск, подчеркнули в белорусском силовом ведомстве.

Корреспондент «Голоса Америки» побеседовала с европейскими экспертами о том, расценивают ли пограничные с Беларусью страны нахождение там российских военных и наемников как угрозу своей безопасности.

«В течение ближайших двух месяцев мы будем наблюдать большее количество таких провокаций»

Польский политолог Агнешка Каневска (Agnieszka Kaniewska) отмечает, что с каждой неделей ситуация становится все серьезнее, поэтому то, что происходит в Беларуси недалеко от польской границы, необходимо рассматривать как угрозу. «Но не надо забывать о том, что реальная агрессия, можно сказать, маловероятна. Мне кажется, что надо принимать всерьез все что происходит, потому что это оказывает очень сильное влияние и на общество, и на польскую власть. Это часть психологической войны и манипуляция, однако то, что сейчас происходит, требует очень внимательного наблюдения. Власть и научные институты проводят мониторинг и анализ развития ситуации и самое главное – не паниковать», - отметила она.

И продолжила: «То, что мы знаем и официально слышим от польского Министерства обороны – это увеличение количества военнослужащих, которые будут контролировать польско-белорусскую границу, то есть, туда направлены дополнительные силы, которые будут находиться на этих участках границы. Также идут инвестиции в технику, оборудование и оружие, это – то, что сейчас Польша может сделать. Конечно, все это связано в том числе с темой «вагнеровцев» и с угрозами Лукашенко, что эти люди хотят совершить «экскурсии» в Варшаву и Жешув».

Агнешка Каневска напомнила, что с начала этого года уже было зафиксировано порядка 19 тысяч попыток незаконного пересечения границы, что превышает показатели прошлого года. И по мнению собеседницы издания, это также можно рассматривать как угрозу. «Все, что делает правительство Польши и министерство обороны, связано и с ситуацией внутри Беларуси, и с группой «Вагнера», и с проблемой незаконных мигрантов, что также может быть связано с «вагнеровцами», - отмечает она.

Польский эксперт также подчеркивает, что 5-я статья Вашингтонского протокола ясно говорит, что в случае вторжения в одну из стран НАТО, она должна быть задействована, поскольку это будет расцениваться, как нападение на весь Альянс. «Но мы не должны забывать, что существуют определенные процедуры – последовательные шаги, которые необходимо предпринять до того момента, пока армия будет готова ответить на возможную агрессию. Возьмем пример двух вертолетов, которые вошли в воздушное пространство Польши, и сразу появился вопрос – а могли бы их сразу же сбить? Нет, потому что есть определенный порядок, хотя можно было бы это уже посчитать как агрессию. НАТО сейчас увеличивает свое оборонное присутствие на восточном фланге в ответ на агрессивные действия России. Идет подготовка на всякий случай, чтобы реально можно было бы ответить на вторжение», - указывает политолог Каневска.

И резюмирует: «Польским экспертам кажется, что в течение ближайших двух месяцев мы будем наблюдать большее количество таких провокаций, потому что несколько дней назад президент Анджей Дуда объявил дату парламентских выборов в Польше - они состоятся 15 октября. И в связи с этим количество провокаций в том числе с участием «Вагнера» может увеличиться, как вариант гибридной войны, чтобы использовать напряжение во время предвыборной кампании, повлиять на исход выборов и увеличить беспокойство в польском обществе. А те учения, который сейчас проходят на полигоне вблизи границы, – так они не первые и не последние, они проходят постоянно, и будут происходить».

«Я не думаю, что Россия станет устраивать физические провокации»

Офицер запаса Сил специальных операций Литвы, руководитель Агентства информационной безопасности общества Ауримас Навис (Aurimas Navys) считает, что российские власти хотят убедить Запад в том, что частная военная компания «Вагнер» и лично Евгений Пригожин неподконтрольны Кремлю. «На самом деле, это не так. И Путин, и «вагнеровцы» с Пригожиным являются проектами ФСБ. Надо понимать, что «Вагнер» был создан специально для проникновения в Африку, чтобы установить там российское влияние и завоевать ресурсы», - подчеркнул литовский эксперт в разговоре с корреспондентом издания.

И продолжил: «России нужно не только золото, но и уран. И вот мы видим, что в Нигере люди выходят на улицы с российскими флагами крича: «Давайте нам сюда «вагнеровцев», пусть управляют нашей страной». Но на самом деле, Кремль взял эту страну за глотку, а «вагнеровцы» нужны для контроля над урановыми рудниками».

Ауримас Навис также обратил внимание на то, что операции с ураном не находятся под санкциями стран Запада, благодаря чему, по некоторым данным, в прошлом году Россия выручила приблизительно от 1,7 до 2 млрд долларов.

«Поэтому в Беларуси «вагнеровцы» появились только для того, чтобы пугать Евросоюз. Это - психологическая атака. По сведениям моих источников, сейчас в Беларуси от семи до десяти тысяч российских солдат. А «вагнеровцы» ли это, или фсбэшники, или «Росгвардия» - не важно. Но Кремлю, важно показать, что это некие силы, которые он не контролирует. Потому что если они пойдут на Сувалкский коридор, или устроят другую провокацию на границах с Литвой или Польшей, то Кремль скажет: «Это не мы», а Лукашенко скажет: «Это не я». Но мы-то знаем, что это - сила Кремля, и даже Путин сказал, что вся эта группа финансировалась из бюджета России. Мы это знали с 2014 года».

На вопрос, представляет ли ЧВК «Вагнер» угрозу для Литвы, военный эксперт ответил, что угроза исходит от Российской Федерации. «Если же мы говорим о возможных провокациях, то я не думаю, что Россия станет устраивать физические провокации. Цель России - протестировать, как Литва, Польша и Альянс в целом будут реагировать на возможное вторжение. Но после такого тестирования нужны дальнейшие действия. Поэтому я думаю, что мы можем ожидать какие-то информационные и психологические операции. Если России удастся спровоцировать дальнейший продовольственный кризис в Африке, то нелегальные мигранты оттуда устремятся в Европу. А Россия через Лукашенко и «вагнеровцев» поможет им придти к нашим границам, и тогда мы можем увидеть другие провокации, ответственность за которые Россия будет сваливать на беженцев», - предсказывает руководитель Агентства информационной безопасности общества.

При этом, Ауримас Навис не сомневается, что в случае российского военного вторжения на территорию Литвы и Польши со стороны НАТО будет задействована 5-я статья Вашингтонского протокола.

«Если это случится, то Польша и Литва обязательно попросят об этом Североатлантический Альянс. Но я думаю, что Россия знает, что так и будет, поэтому информационная провокация о том, что «Вагнер» не контролируется Кремлем, провалилась. Недаром генеральный секретарь НАТО сказал, что мы знаем о том, что за «Вагнером» стоят Кремль и Россия. И если «вагнеровцы» устроят физическую провокацию, то это будет рассматриваться именно как действия России», - уверен офицер запаса Сил специальных операций Литвы.

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