Путин как павиан 6 Борис Пастухов

15.08.2023, 10:22

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«Вечную войну» ради удержания власти придумали именно эти приматы.

Нередко в разговорах о том, зачем Путину для выживания режима была нужна эта война, можно встретить удивленные комментарии: но ведь и так неплохо жили, он все контролировал, можно было поддерживать стабильность и все были бы довольны.

Ответ на этот вопрос у меня есть давно, но он требует небольшой предыстории. Я много летаю и, так как работать в полетах неудобно, трачу время на лекции. Где-то год назад, слушая антрополога Станислава Дробышевского, я с удивлением узнал об особенности поведения вожаков павианов.

Вожаки павианов определяют, куда двигаться стае, и ученые с удивлением обнаружили, что, выбирая между идеальными местами (где еды больше, а рисков меньше) и местами похуже, вожаки павианов выбирают места похуже. Почему? Потому что там, где еды много, а угроз мало, стая уже не будет так остро нуждаться в руководстве вожака-альфа самца. Более того, другие самцы могут отъесться, отвлечься от борьбы за выживание и начать претендовать на роль вожака.

В общем, концепцию Суркова про необходимость «вечной войны» для удержания власти придумал отнюдь не Сурков, а павианы. Что не делает её глупее - просто хотелось бы, конечно, продвинуться куда-то вперед по отношению к павианам.

Борис Пастухов, Telegram

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