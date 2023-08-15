На Запорожье «кадыровцы» устроили перестрелку с дагестанцами 15.08.2023, 10:29

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В результате конфликта много убитых и раненых.

В оккупационных войсках России продолжаются конфликты и криминальные разборки. Так, после столкновений с комендатурой ВС РФ под Мариуполем, кадыровцы устроили перестрелку с дагестанцами на Запорожье, в результате - 20 убитых и 40 раненых захватчиков.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Эпическая стычка произошла в Михайловке Запорожской области.

«Во время съемок российскими пропагандистами ролика с участием высокопоставленного кадыровского командира произошел словесный спор между кадыровцами и дагестанцами, во время которого обе стороны конфликта открыли огонь из стрелкового оружия», - говорится в сообщении Генштаба.

В ходе столкновения одна из «команд» открыла огонь по другой, а один из оккупантов получил ранения, несовместимые с жизнью, что привело к открытому противостоянию между подразделениями с применением гранатометов, гранат и стрелкового оружия.

«В результате боевого противостояния, успеха в котором достигли дагестанцы, с обеих сторон зафиксировано более 20 убитых и 40 раненых оккупантов. Командира кадыровского подразделения наказали отправкой на передовые позиции», - рассказали в Генштабе.

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