«Так что же нам продают в аптеках?» 15.08.2023, 10:35

Пенсионерка из Мозыря бьет тревогу.

- На днях к нам заглянула Елена – дочь наших старых друзей. Вместе с мужем и детьми они во время своего отпуска отправились в путешествие по Беларуси. Раньше летали за границу на море, а теперь так страшно, говорят, ту границу пересекать, чтобы, не дай Бог, не задержали за содержимое смартфона, - рассказала сайту Charter97.org читательница Валентина из Мозыря.

Муж Лены - начальник отдела в одной частной фармацевтической компании. Между нами состоялся интересный разговор. Я ему говорю: «Артем, читала, что ваша фирма прошла сертификацию...». Гость даже не дал мне закончить.

«На самом деле вся эта сертификация - для видимости. Мы сейчас закупаем самое дешевое сырье из Индии и Китая. Некогда приобретали более качественные составляющие в Западной Европе, но после санкций эта практика фактически прекратилась. Так что я не советую вам покупать наши лекарства».

Вот так! Спасибо тебе, Артем, за искренность. На свою мизерную пенсию я никогда не могла позволить себе дорогие западные медикаменты. Однако и государственным производителям не доверяла, выбирая, как мне казалось, золотую середину - изделия частных фармацевтических предприятий.

Гости уехали, а вопросы остались. Так что же нам продают в аптеках? Дешевку для стран третьего мира? А может, это преднамеренный план, чтобы от плохих лекарственных препаратов пожилые люди преждевременно умирали, уменьшая бремя для государственной казны?

Потом вспомнила, что и Артем с Еленой, гораздо моложе меня, сетовали на тяжелую жизнь, невыносимую атмосферу. Сделала вывод, что лукашистская власть одинаково вредна как для стариков, так и для молодых: первым сокращает жизнь, вторым лишает перспективы. Пообещала себе, что не взирая на все свои болезни, доживу до кончины этого чудовищного режима.

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