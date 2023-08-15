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Трамп получил новое обвинение по выборам 2020 года

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  • 15.08.2023, 10:48
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Трамп получил новое обвинение по выборам 2020 года
Дональд Трамп
Фото: AP

Это уже четвертое уголовное дело.

Бывший президент США Дональд Трамп получил еще одно обвинение в попытках отменить результаты выборов 2020 года в штате Джорджия. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на обвинительный акт. 

Это уже четвертое уголовное дело против Трампа и второе по обвинению в попытке фальсификации результатов выборов президента в 2020 году. Обвинительный акт стал результатом двухлетнего расследования. 

Список обвинений включает пункты о якобы предоставлении неправдивых заявлений спикеру палаты представителей и государственному секретарю Джорджии, а также побуждении к нарушению ими присяги в декабре 2020 года и январе 2021-го. 

Обвинение заявляет, что Трамп и адвокат Джон Истман подали фальшивые документы по делу федерального суда в Джорджии, в которых ложно утверждалось, что тысячи людей проголосовали на выборах незаконно — сам 45 президент США отрицает любые правонарушения. 

Прокуроры утверждают, что существовал сговор для изменения результатов выборов 2020 года в пользу Трампа. 

«Трамп и другие обвиняемые отказались признать, что он проиграл, и они сознательно и намеренно присоединились к сговору с целью незаконного изменения результата выборов в пользу Трампа», — сказано в обвинительном акте.

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