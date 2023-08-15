Обвал рубля вызвал скандал в РФ: власти обманули россиян 4 15.08.2023, 11:01

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Жителям России рассказывали о слабеющих евро и долларе.

Курс доллара на Мосбирже РФ в понедельник поднимался выше 101 рубля, евро преодолел планку 110 российских рублей впервые с марта 2022 года. Падение рубля плохо вяжется с прогнозами, которые провластные финансисты и чиновники давали с 2014 года. «Агентство» собрало некоторые заявления, которые вводили россиян в заблуждение относительно перспектив российской валюты.

Меньше двух месяцев назад, 18 июня, когда доллар уже стоил больше 84 рублей, председатель правления ВТБ Андрей Костин советовал россиянам хранить деньги в рублях. « Держать сегодня [сбережения] в западных валютах очень опасно, да и банки эту валюту уже не принимают, поэтому я считаю, что можно держать в рублях», — говорил он. Такой же совет он давал в ноябре 2019 года, когда курс доллара немного превышал 63 рубля.

▪️В апреле, когда доллар стоил около 81 рубля, министр финансов Антон Силуанов говорил, что благодаря повышению цен на энергоносители курс рубля «будет иметь тенденцию к укреплению». С того момента рубль слабел практически непрерывно.

▪️В декабре 2022 года, когда рубль начал падать после укрепления в середине года, совет россиянам дал профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. Он сказал, что не стоит «бежать и покупать доллары и евро, опасаясь роста до ста рублей».

▪️Обнадеживающие заявления о состоянии российской валюты делал и президент РФ. После того, как в мае 2022 года рубль укрепился после обвала в феврале и марте Владимир Путин сказал, что «доллар, как известно, скукоживается».

▪️«Храните сбережения в рублях!», — написал в июле 2022 года Дмитрий Медведев, рассуждая о «протухающем евро», который сравнялся с долларом.

▪️Тогда же, в июле, спикер Госдумы Вячеслав Володин писал о пяти причинах, «почему доллар всё больше теряет свои позиции».

▪️В начале войны в Украине, когда рубль падал до рекордных значений, также звучали призывы не вкладываться в валюту. Например, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев говорил, что «доллары нам сегодня не нужны». «Зачем нужен этот доллар? Он сегодня дорогой, а завтра обязательно будет дешевый. До бесконечности он расти не будет», — отмечал он.

▪️Похожая риторика была и во время кризиса 2014 года после аннексии Крыма. Тогда отказаться от «лишних движений в сторону инвестиций в доллар» рекомендовала, например, директор Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка Юлия Цепляева. «Я доллары по такому курсу покупать не буду», — говорила она в октябре 2014 года, когда доллар стоил около 42 рублей.

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