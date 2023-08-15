«Гроші»: Режиму Лукашенко приготовиться
- 15.08.2023, 11:07
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Против Беларуси вводят новые санкции.
Главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы и Польши заявили, что могут ввести новые санкции в отношении Беларуси. Дипломаты отметили, что режим Лукашенко привел к массовым репрессиям и дестабилизации в стране. Проект «Гроші» рассказывает, как санкции ударят по режиму Лукашенко.
Ограничения против Беларуси ввели и в США.
В санкционный список добавили авиакомпанию «Белавиа», департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля, Минский завод гражданской авиации, ООО «БелКапСтил», ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК».
Из физлиц под ограничения попали директор департамента финансовых расследований КГК Игорь Маршалов, а также его заместители Дмитрий Францкевич, Игорь Селицкий и старший инспектор по особо важным делам ДФР Артем Дунько.
Кроме того санкции ввели против гендиректора ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» Дмитрия Корчика, а также сыновей и жены приближенного к Лукашенко бизнесмена Алексея Олексина: Дмитрия, Виталия и Инны.
Внесенный в санкционный список самолет принадлежит, согласно данным порталов мониторинга авиационной активности, правительству Беларуси, но часто используется семьей Лукашенко.