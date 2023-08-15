Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку с 8,5 до 12%
- 15.08.2023, 11:13
Кремль пытается остановить резкое падение российского рубля.
Банк России повысил ключевую ставку с 8,5 до 12%. Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года на 350 б.п., до 12,00% годовых. Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности», — говорится в сообщении.
Центробанк отметил, что инфляционное давление в стране продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции в РФ увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%.
«Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания», — сообщил регулятор.