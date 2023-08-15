Возле Минского моря продается интересный дом 15.08.2023, 11:14

Он отлично подходит для круглогодичного проживания.

Агрогородок Ждановичи — локация для загородной жизни с городской инфраструктурой. Тут, у соснового леса рядом с Минским морем, продается дом. Он отлично подходит для круглогодичного проживания: хороший ремонт, современная планировка, коммуникации, три спальни и три санузла, пишет realt.by. Посмотрите, как все отделано внутри и сколько стоит коттедж в элитном месте.

Дом располагается в агрогородке Ждановичи, недалеко от леса, за которым находится Минское море. Здание построили в два уровня из кирпича в 2016 году. На крыше лежит металлочерепица. Общая площадь дома — 133,1 м².

В доме сделан хороший ремонт. Светлые оттенки стен и мебели разбавляет темный пол из натурального материала. Объект продается с мебелью и бытовой техникой.

На первом этаже разместились кухня-гостиная с камином, кладовая и санузел. В общие зоны попадает много света за счет панорамного остекления.

На втором этаже сделаны три комнаты и два санузла. Один из них отведен под спальню. В самой большой комнате находятся выходы на балконы. Также тут обустроена гардеробная.

Отапливается дом в основном на газу. На первом уровне еще сделаны теплые полы. Канализация — местная, вода поступает через центральный водопровод.

Сам участок занимает 10 соток. Тут растет газон, взрослые декоративные насаждения и плодовые деревья. Имеется ливневый дренаж и установлены ворота на электроприводе.

Стоит дом 297 тысяч долларов.

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