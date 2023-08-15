Украинские вертолеты атаковали позиции российских оккупантов

Украинские вертолеты атаковали позиции российских оккупантов2
- 15.08.2023, 11:21
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Эксклюзивные кадры.
Пилоты украинских вертолетов Ми-8 и Ми-24 нанесли удар по позициям российских оккупантов на запорожском направлении.
Видеозапись фрагмента боевой работы пары украинских вертолетов опубликована на телеграмм-канале «Бутусов плюс».
«Эксклюзивные кадры, отснятые в августе. Украинские вертолеты Ми-8 и Ми-24 наносят огненное поражение позициям врага на Запорожском направлении фронта. Только в июле Польша передала Украине 12 ударных вертолетов Ми-24. Впоследствии стало известно, что в очень сжатые сроки нашим военным удалось интегрировать американские неуправляемые ракеты Hydra 70 на советские вертолеты Ми-24», - говорится в комментарии к видео.