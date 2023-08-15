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Украинские вертолеты атаковали позиции российских оккупантов

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  • 15.08.2023, 11:21
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Украинские вертолеты атаковали позиции российских оккупантов

Эксклюзивные кадры.

Пилоты украинских вертолетов Ми-8 и Ми-24 нанесли удар по позициям российских оккупантов на запорожском направлении.

Видеозапись фрагмента боевой работы пары украинских вертолетов опубликована на телеграмм-канале «Бутусов плюс».

«Эксклюзивные кадры, отснятые в августе. Украинские вертолеты Ми-8 и Ми-24 наносят огненное поражение позициям врага на Запорожском направлении фронта. Только в июле Польша передала Украине 12 ударных вертолетов Ми-24. Впоследствии стало известно, что в очень сжатые сроки нашим военным удалось интегрировать американские неуправляемые ракеты Hydra 70 на советские вертолеты Ми-24», - говорится в комментарии к видео. 

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