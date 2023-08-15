The Economist: Пленные россияне просят не обменивать их до окончания контракта 5 15.08.2023, 11:30

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Не хотят снова стать «пушечным мясом».

Российские военнопленные, содержащиеся в лагере во Львовской области, просят украинские власти не обменивать их до окончания контрактов или даже до конца войны. Оккупанты не хотят больше участвовать в боевых действиях и становиться «пушечным мясом».

Об этом говорится в материале The Economist. Отмечается, что в таком случае они будут находиться за решеткой до конца войны в Украине.

Пленных оккупантов во львовском лагере посетил представитель Международного комитета Красного Креста Акиле Депре. Он отметил, что многие из них выглядят гораздо старше своих лет. Также там множество больных и слабых, уже завербованных россиянами в таком состоянии, и «очень трудно поверить, что они могли быть полезны, кроме как в качестве артиллерийского мяса», отметил пресс-секретарь Украинского координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко.

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