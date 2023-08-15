закрыть
15 августа 2023, вторник, 12:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

The Economist: Пленные россияне просят не обменивать их до окончания контракта

5
  • 15.08.2023, 11:30
  • 2,600
The Economist: Пленные россияне просят не обменивать их до окончания контракта

Не хотят снова стать «пушечным мясом».

Российские военнопленные, содержащиеся в лагере во Львовской области, просят украинские власти не обменивать их до окончания контрактов или даже до конца войны. Оккупанты не хотят больше участвовать в боевых действиях и становиться «пушечным мясом».

Об этом говорится в материале The Economist. Отмечается, что в таком случае они будут находиться за решеткой до конца войны в Украине.

Пленных оккупантов во львовском лагере посетил представитель Международного комитета Красного Креста Акиле Депре. Он отметил, что многие из них выглядят гораздо старше своих лет. Также там множество больных и слабых, уже завербованных россиянами в таком состоянии, и «очень трудно поверить, что они могли быть полезны, кроме как в качестве артиллерийского мяса», отметил пресс-секретарь Украинского координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк
Август в бункере с квантовым компьютером
Август в бункере с квантовым компьютером Владимир Халип
«Кветак больш ня будзе»
«Кветак больш ня будзе» Ирина Халип
Драндулет на Луне
Драндулет на Луне Александр Невзоров