Wildberries вернул плату за возврат товара 4 15.08.2023, 11:42

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Сколько придется платить?

Пользователи популярного интернет-магазина Wildberries заметили, что на днях маркетплейс вернул плату за возврат товара надлежащего качества. Теперь если покупателю не подошел размер, фасон или цвет заказанного товара, вернуть его на склад продавца можно будет только за дополнительную плату, пишет telegraf.news.

На официальном сайте Wildberries в разделе «Возврат товара» указано, что стоимость услуги по возврату товар надлежащего качества составляет 3 рубля за единицу товара. Однако, клиенты магазина в интернете озвучивают несколько большие цифры.

Так, читатели Телеграфа поделились фото заказа с маркетплейса, где после цены товара указано, что в случае отказа за возврат клиенту придётся заплатить 3,23 рубля. То есть магазин предложил клиенту заплатить за возврат практически ту же сумму, в которую обойдётся покупка самого товара (заказ на 4,66 рубля).

Ещё большую сумму за возврат выставили TikTok-блогерше raidensy — за заказ стоимостью 11,73 рубля ей предложили выплатить 3,26 рубля в случае возврата.

С чем связано такое расхождение в сумме — не понятно, на официальном сайте это не уточняется. Однако, там указано, что возврат товара надлежащего качества осуществляется в пункте выдачи Wildberries в Минске по адресу: пр-т Победителей д.100.

Также на сайте указано, что клиенты могут воспользоваться возмездной услугой по доставке возвращенного товара до места приема возвратов в любом пункте выдачи товаров Wildberries. Возможно, этим и объясняется разница в стоимости услуги возврата товара.

Отметим, что ранее Wildberries уже вводил оплату за возврат товара, однако МАРТ расценило это как нарушение белорусского законодательства, поэтому компания была вынуждена отменить это нововведение.

А в июле этого года Wildberries начал списывать деньги за товар сразу после его оформления, а не после получения, как раньше. Однако, коснулось это не всех клиентов.

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