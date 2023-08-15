ВСУ продвигаются в направлении Урожайного и закрепляются на достигнутых рубежах
- 15.08.2023, 11:48
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Обновлены карты боев.
На юге Украины Силы обороны продолжают продвижение в направлении Урожайного. Там защитники добились успеха и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.
Также наступают украинские воины и к югу от Бахмута, а на Купянском и Лиманском направлениях защитники сдерживают наступление оккупационных войск. О ситуации на фронте рассказал представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев, пишет «Обозреватель» со ссылкой на Military Media Center.
По словам спикера, украинские воины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, есть продвижение в направлении Урожайного.
«В направлении Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах», – отметил Ковалев.
Также он констатировал, что Силы обороны Украины наступают южнее города Бахмут.
В то же время, на Купянском и Лиманском направлениях украинские воины держат оборону и сдерживают наступление россиян. По словам Ковалева, сейчас там идут тяжелые бои. Всего за сутки произошло 15 боевых столкновений.
Напомним, утром в Генштабе рассказали о ситуации на фронте. В настоящее время ВСУ ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.