ВСУ продвигаются в направлении Урожайного и закрепляются на достигнутых рубежах 15.08.2023, 11:48

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Обновлены карты боев.

На юге Украины Силы обороны продолжают продвижение в направлении Урожайного. Там защитники добились успеха и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.

Также наступают украинские воины и к югу от Бахмута, а на Купянском и Лиманском направлениях защитники сдерживают наступление оккупационных войск. О ситуации на фронте рассказал представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев, пишет «Обозреватель» со ссылкой на Military Media Center.

По словам спикера, украинские воины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, есть продвижение в направлении Урожайного.

«В направлении Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах», – отметил Ковалев.

Также он констатировал, что Силы обороны Украины наступают южнее города Бахмут.

В то же время, на Купянском и Лиманском направлениях украинские воины держат оборону и сдерживают наступление россиян. По словам Ковалева, сейчас там идут тяжелые бои. Всего за сутки произошло 15 боевых столкновений.

Напомним, утром в Генштабе рассказали о ситуации на фронте. В настоящее время ВСУ ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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