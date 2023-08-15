«Их лозунг «акуна матата» — нет проблем» 2 15.08.2023, 12:26

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Как белорусский айтишник работал в Танзании.

Я несколько лет работал в Gurtam — занимался внедрением продукта, пишет Сергей Говорунов для devby.io. Был COVID, коллеги работали удаленно, и мне показалось, что было бы хорошо оказаться в «традиционной», оффлайн, компании, и получить практический опыт в сфере телематики.

Я бы рекомендовал поехать в Танзанию людям, которые хотят перезагрузиться — познать акуна матату, разобраться с карьерой. Там много позитивного авантюризма, ты понимаешь, что на месте со всем разберешься!

Зной, яркие национальные платья и расслабленность

Когда я только приехал в Дар-эс-Салам (самый большой город Танзании), мне показалось, что я опять в Папуа-Новой Гвинее. Такая же жара и зной, левостороннее движение. Но при этом на улицах больше людей. Они не брезгуют работой: таскают кокосы, делают кофе, куда-то спешат. Там не ждут у дороги, пока белые разобьются на машинах, как в Папуа.

Перед переездом я допрашивал работодателя про Танзанию. Уточнял бытовые моменты, уровень криминала, образ жизни людей, развлечения. И пришёл к приятному выводу, что там люди живут иначе, чем в Папуа-Новой Гвинее. В Папуа жевали популярный бетель (психоактивный орех), из-за этого люди пребывали в другом тонусе. В Танзании, казалось, все были «чистые».

Еслив Папуа-Новой Гвинее местное население имеет отличительный запах, то в Танзании люди очень приятно пахнут, используют много парфюма. Женщины ходят в национальных платьях ярких цветов, все очень чистые. Офисные работники в костюмах, несмотря на жару.

В Танзании люди очень толерантные, терпеливые, спокойные, неагрессивные. Их лозунг «акуна матата» — нет проблем, это чувство со временем вселилось в меня, пришло другое понимание времени.

Творческие местные

В Танзании очень много мотоциклов Boda boda, трехколесные транспортные средства Tuk Tuk, работает Bolt, ездят с телефонами, в шлёпках и без шлема на мотоциклах, но пассажиру шлем вежливо предложат. Будто вообще не думают, что с ними может что-то приключится (и, надеюсь, не приключается).

На дорогах движение очень интуитивное и понятное, уступают дорогу, не сигнялят, мало агрессии, в тоже время ездят динамично и весело.

Но было приобретенное чувство недоверие к местным: в первый раз, когда я пошёл на местный пляж один. Было очень непривычно, ведь я был единственный белый. По привычке положил руку в шоппер (вдруг у меня что-то там есть). Но все обошлось, многим было интересно сфоткаться, никто и не пытался надоедать. Было ощущение дома.

Многие танзанийцы — контент-криэйтеры. Поют, классно танцуют, записывают ролики в TikTok и youTube. Забавно, что у многих подписчиков под 3-5к.

Работа: 6-дневная рабочая неделя и хорошо организованные процессы

Компания занималась тем же, что и в Папуа-Новой Гвинее, — внедрением GPS-мониторинга. В Папуа было много спонтанности и хаоса, а в Танзании всё наоборот. Очень много бюрократических моментов, иерархия, прописанные обязанности, внутренние follow-up’ы. Использовались лучшие практики IT-компаний, работали с тикетами и CRM-системой. У нашей компании был заграничный инвестор.

Я трудился в отделе online experience, должность «IoT Consultant» — отвечал за взаимосвязь с клиентами, настройкой продукта и улучшением сервиса.

Работал из офиса, что было непривычно. Но даже лучше — много общался с местными людьми. Вообще, в компании была отличная коммуникация. Вайб не расслаблял, а местный кофе «кифару» тонизировал.

80% наших клиентов — логистика (через Танзанию происходит транзит нефти), туристические компании (сафари-туры и туры на Килиманджаро), немного машин в аренду для экспатов, а также пассажирского транспорта.

Кстати, в Танзании работают по 6 дней в неделю, работают в субботу до обеда. Я сначала пробовал договориться не работать в таком графике, но в итоге согласился.

Мои соседи зарабатывали 30$/месяц на семью

В Танзании я жил больше «с людьми» — в обычном доме, много местных, близко к офису. Танзанийцы вставали в 5-6 утра и начинали громко мести полы или готовить.

Но потом подружился с местными. Слушаешь звуки, понимаешь, что жизнь идёт и хочется вливаться с самого утра — этого сейчас не хватает.

Танзанийцы очень бедные, мои соседи зарабатывали 30 баксов в месяц на семью! Я сначала не верил! Мололи рис и продавали, сумасшедшая работа. Тягали лодки с рыбой и платили им 50 центов за час. На Занзибаре (остров в Индийском океане, принадлежит Танзании) немного по-другому, чем на континенте.

Люди заняты, развозят продукты и продают их. Развито сельское хозяйство, покупал постоянно ананасы и бананы. Никто не обсчитывает, не пытается ограбить. Шок.

Очень много благотворительности, много волонтеров и миссионеров (немцы, бельгийцы), туда приезжают интерны по обмену лечить в местный госпиталь. Для них это интересный опыт для работы в условиях, где нет современного оборудования.

Если хочешь жить, как в Европе — плати

Насчет цен — я для себя понял, что везде для своего места цены адекватные, конкурентные. А сравнивать стоимость бутылки воды в супермаркете и самолете — не то, чем бы я хотел заниматься всю жизнь.

Возле океана жильё стоит по-разному. За квартиру с тремя спальнями можешь отдать от 800 до деньги-не-вопрос долларов. Это будет жильё с генератором — в городе периодически выключается электричество.

Жить как местные дешевле, но жизнь будет дебильная немного: жарко, без электричества и плохой водой. Например, у меня не было стиральной машины. Но была прачка, которая иногда портила вещи.

Обычно белые живут в одном районе — Масаки, и буквально не выходят оттуда. Максимум ездят на Занзибар и в сафари-туры. Отдыхают в отелях, барах и клубах — Bar in Dar по четвергам популярное место, владелец итальянец поет под живую музыку. Можно встретить разных людей: от путешественников до владельцев бизнесов.

Вместо послесловия

Я уехал из Танзании после 3-х месяцев. Мне предлагали остаться на пару лет после заключения контракта и получения ВНЖ. Взвесив все за и против, я пришел к выводу, что жизнь там не совпадает с моими целями на данном этапе. К тому же и я устал от культурного отшельничества.

По-моему, в экзотических странах не хватает высококвалифицированных специалистов. Если там работать, то шанс, что тебя заметят и дадут более ответственную позицию очень высок.

После Танзании я стал более уверенным в себе. Осознал ценность простых вещей, к которым не у всех есть доступ.

Стабильность и защищённость или их отсутствие не пугают совершенно. Нет страха сменить работу, если она не приносит удовольствия. Осознал, что не пропаду, оказавшись в незнакомом месте.

Хотя плавать в озере Виктория c крокодилами было странной затеей.

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