Размером с кулак: как вырастить крупный картофель даже на неплодородной земле 15.08.2023, 12:36

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Нужно всего лишь придерживаться определенной схемы поливки

Каждый огородник мечтает получить уровни и большие клубни картофеля. Специалисты утверждают, что вырастить такой урожай можно даже без добавления удобрений в почву. Нужно всего лишь придерживаться определенной схемы поливки, пишет ТСН. Существуют некоторые уловки, которые позволяют собрать урожай крупного картофеля без особых усилий, даже если вы посадить клубни в неплодородную землю.

Просто не нужно забывать одну важную истину – картофель очень любит воду. Однако и заливать грядки с этой культурой не стоит. Есть два периода, во время которых огород нужно усиленно поливать. Если этого не делать, клубни вырастут совсем небольшими.

Так, если вы высаживали корнеплод в мае, приблизительно к середине июня ему будет хватать воды из земли, потому можно и не поливать грядки. Как только растение начинает цвести, обязательно обильно его полейте, чтобы обеспечить достаточную влагу.

Для этого берите примерно 800 литров воды на полторы сотни огорода с картофелем. Если учитывать, что одно большое ведро имеет 12 литров, то у вас на такую площадь грядок уйдет 66 ведер.

Когда летом долго стоит сухая погода, картофель нужно полить еще раз. Делать это рекомендуют сразу после цветения культуры. На этот раз к воде следует добавить два стакана сульфата калия и азофоски.

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