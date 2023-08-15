В Госдепе США жестко отреагировали на провокацию РФ в Черном море 4 15.08.2023, 12:44

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Вашингтон заявил, что Россия должна присоединиться к «зерновой сделке».

В США назвали неприемлемой эскалацией попытки России с помощью «предупредительного огня» остановить сухогруз «Сукру Окан», следовавший в порт Измаила.

Об этом на брифинге сказал заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Пател.

«Россия публично объявила, что все корабли, следующие в украинские порты в водах Черного моря, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов. Это, на наш взгляд, недопустимая эскалация, которая еще раз демонстрирует ответственность Москвы за то, что зерно не попадает туда, куда оно должно идти», - сказал замглавы Госдепа.

Он напомнил, что, по данным украинской стороны, Россия с момента прекращения действия зернового соглашения атаковала 26 объектов портовой инфраструктуры и уничтожила более 220 тысяч тонн зерна.

«Мы продолжаем внимательно следить за этой ситуацией, и мы конечно обеспокоены тем, что российские военные могут расширить свой прицел на украинские зерновые мощности, включая нападения на гражданские суда в Черном море», - сказал Пател.

Он подчеркнул, что Россия «должна немедленно снова присоединиться к Черноморской зерновой инициативе». Это будет способствовать стабилизации мировых цен на продовольствие, отметил Пател.

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