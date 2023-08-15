Пластический хирург: С Лукашенко работают опытные врачи 8 15.08.2023, 12:51

5,712

Белорусского диктатора тоже можно назвать «ботоксным»?

Лукашенко прибегает к услугам косметологов и пластических хирургов. Об этом unian.net заявил украинский пластический хирург Дмитрий Слоссер:

— Недостаточно просто подтянуть кожу на лице, чтобы стать моложе. Думаю, там работают опытные врачи, которые следят за его здоровьем и тем, чтобы он выглядел свежее.

Слоссер подчеркнул, что диктаторы хотят выглядеть моложе, чтобы поддерживать определенный образ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».