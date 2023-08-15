Пластический хирург: С Лукашенко работают опытные врачи

Пластический хирург: С Лукашенко работают опытные врачи8
- 15.08.2023, 12:51
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Белорусского диктатора тоже можно назвать «ботоксным»?
Лукашенко прибегает к услугам косметологов и пластических хирургов. Об этом unian.net заявил украинский пластический хирург Дмитрий Слоссер:
— Недостаточно просто подтянуть кожу на лице, чтобы стать моложе. Думаю, там работают опытные врачи, которые следят за его здоровьем и тем, чтобы он выглядел свежее.
Слоссер подчеркнул, что диктаторы хотят выглядеть моложе, чтобы поддерживать определенный образ.