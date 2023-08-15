ГУР: Северокорейский брат просто «облапошил» Москву 15.08.2023, 13:01

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Шойгу обивает пороги бедных тираний в поисках оружия.

Визит российского министра обороны Сергея Шойгу в Северную Корею в конце июля очень показателен. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию «Обозреватель», опубликованном 14 августа.

«У государства-агрессора в этой войне нет влиятельных союзников. Так что [министр обороны страны-агрессора РФ Сергей] Шойгу должен обивать пороги бедных тираний в поисках оружия. У россиян сейчас есть серьезная потребность, прежде всего, в боеприпасах к артиллерии. По-моему, Северная Корея вряд ли может усилить путинский режим так, чтобы это как-то кардинально отразилось на ходе боевых действий», – сказал он.

Скибицкий напомнил о скандале, возникшем сразу после возвращения Шойгу в Россию. Тогда хакеры, связываемые с северокорейским режимом, проникли в компьютерные сети российского завода «НПО Машиностроение». Этот завод занимается разработкой и изготовлением российских крылатых и баллистических ракет, а также спутниковых систем.

«Выходит, что так называемый северокорейский брат просто, как говорят россияне, «облапошил» Москву, украл их ценные военные секреты. Я не склонен полагать, что информация о хакерской атаке была одним из факторов в переговорном наборе российского министра, но такую опцию исключать тоже нельзя. Так или иначе, визит российского министра в Северную Корею выглядит как очередной «пшик» так называемой российской дипломатии», – сказал он.

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