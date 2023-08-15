В Беларуси запретили ряд детских раскрасок и краски известных брендов 15.08.2023, 13:05

Что с ними не так?

Госстандарт запретил к продаже в Беларуси ряд товаров для рисования, предназначенных для детей. В том числе — пальчиковые краски популярных российских брендов ErichKrause и «Гамма», а также раскраски. Причина главным образом в их составе, объясняют в ведомстве.

Специалисты забраковали пальчиковые краски серии «Мультики» фирмы «Гамма» для детей старше трех лет — четырехцветные и сенсорные шестицветные. Претензии возникли к содержанию в этих товарах формальдегида — от 3 до 5 раз выше нормы.

С полок также должны убрать гелевые пальчиковые краски серии ArtBerry производства ErichKrause. Речь также идет о четырехцветных и шестицветных красках для детей старше трех лет. В их составе, как сказано на упаковке, есть алоэ вера, однако специалисты также обнаружили там повышенное содержание формальдегида.

Такая же проблема — с пальчиковыми красками «Мульти-Пульти»: при норме не более 0,1 мг/дм³ показатель формальдегида составляет 0,147 мг/дм³.

Кроме того, Госстандарт забанил сразу семь видов раскрасок с наклейками «Активити» для детей младшего и среднего возраста. В ведомстве объяснили, что для изготовления такой продукции должна использоваться рисовальная офсетная писчая бумага и другие виды более плотной бумаги.

Ввоз и продажа в Беларуси всех этих товаров запрещены.

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