Ускорение агонии Александр Немец

15.08.2023, 13:37

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Sic semper tyranis.

Теперь, очевидно, мы имеем дело с реальной агонией путинского режима. На мой взгляд, важнейшим, но далеко не единственным, доказательством этой агонии является быстрое падение рубля по отношению к доллару и евро.

Для начала немного подискутирую с уважаемым Эль Мюридом. Он много раз утверждал в своих статьях, что «Путин начал Войну в Украине, поскольку исчерпал все другие возможности поддержания на плаву своего режима; рычаги управления были утрачены». Решительно с этим не согласен. «Путинский режим мирного времени» мог бы существовать еще многие годы: были большие деньги, была покорность сильно одичавшего населения и была практически полная терпимость милейших западных правительств.

Но нет, захотелось кремлевским подонкам всемирного могущества! Воистину, «Sic semper tyranis!» = «Так всегда с тиранами!» (Тиран погибает от избытка собственной силы).

А ведь как все было у рашистов хорошо и весело! Посмотрим краткую хронологию последних лет:

— Уже в сентябре 1998 года, в результате Большого Дефолта, курс рубля упал в несколько раз и «достиг» 25 рублей за доллар. Сразу же западные правительства и западные Центробанки экстренно пришли на помощь Ельцину, а затем Путину, и наступила «путинская стабилизация». В итоге, почти через 16 лет, весной 2014 года, доллар на Мосбирже стоил «всего-навсего» 34 рубля. Внешний Мир, включая Запад и Китай, очень помогли путинскому режиму преодолеть все финансово-экономические проблемы.

— В 2014 году Америка внедрила глубинное бурение на нефть и газ, цена углеводородов резко упала. И к концу 2014 года произошло спекулятивное падение рубля почти до 90 рублей за доллар.

— В 2015 году мировая цена нефти частично восстановилась, а рубль укрепился до уровня 45 рублей за доллар. В 2016 году нефть упала до 30 рублей за баррель, а доллар «вырос» до 60 рублей.

— В сентябре 2018 года, после «дела Скрипалей», доллар вновь «вырос» до 70 рублей. Примерно на этом уровне (чуть вверх, чуть вниз) доллар, несмотря на ковид и прочие пертурбации, держался до конца 2021 года.

— Сразу после начала Войны, в начале марта 2022 года, доллар спекулятивно подпрыгнул до 120 рублей. Затем, в результате резкого роста мировых цен на углеводороды и некоторых успехов рашистов на фронте, доллар «упал» до 65 рублей.

— К августу 2023 года, после полутора лет Войны, по итогам непрерывных поражений армии РФ и (наконец!) серьезных санкций Запада, доллар и евро серьезно «выросли». 11 августа доллар на Мосбирже вплотную приблизился к 100 рублям.

Тут сказалось и резкое падение экспорта (экспорт в долларах и евро упал в несколько раз) и гигантский чистый отток капиталов из РФ (больше 250 миллиардов долларов с января 2022 по июнь 2023 года) и усилившиеся ожидания конца путинского режима.

Видимо, это превратилось в серьезный тренд. Имею наглость утверждать: еще до конца августа доллар преодолеет планку в 100 рублей и устремится ввысь. А к концу года, скорее всего, доллар преодолеет планку в 120 рублей. (Спорю аж на 200 долларов!)

Это означает резкий рост инфляции, увеличение бедности и озлобление населения. Насколько я знаю, у путинского режима уже не осталось финансово-экономических ресурсов для выправления валютной ситуации. Набиулина и Силуанов несколько раз просили Путина об отставке; похоже, им уже нечего делать в Центробанке и Министерстве финансов РФ!

Другим показателем агонии путинского режима является фактическая победа Украины в «войне дронов». Последние дни украинские воздушные дроны регулярно и почти беспрепятственно били по Москве с окрестностями, по военному заводу в Загорске, трансформаторным подстанциям в Калуге, атомной электростанции в Курской области. Это уже привело к реальному ущербу для рашистов и к большой панике в «сердце вражеского спрута» (Кремль и Москва-сити).

Нет необходимости рассказывать об успехах украинских надводных дронов. И ведь это только начало украинской «дроновой войны». Ее масштабы в оставшиеся месяцы 2023 года, как ожидается, резко расширятся.

Собственно, разворачивается украинская «ракетно-дроновая война», поскольку Крым буквально накрыл «дождь» украинских ракет и дронов. Самое главное, выяснилось, что путинская хваленая система ПВО прикрывает, да и то не слишком надежно, только центральную часть Москвы и Керченский мост. И почти ничего больше.

Третьим важным показателем агонии путиского режима стали массовые репрессии внутри РФ. Наказывают за неосторожное слово!

Для меня неприятным сюрпризом стали арест и высылка в Сыктывкар профессора Бориса Кагарлицкого. Мы никогда не встречались, но я уже многие годы с интересом слежу за его деятельностью. Сам факт его ареста говорит о серьезном расширении масштабов репрессий вширь и вглубь.

Мои друзья украинцы, в основном народ религиозный (евангелисты, адвентисты), рассказали мне о попытке ареста в Москве бывшего главного баптиста РФ (официальный титул) господина Сипко, о репрессиях в отношении лидеров других «протестантских деноминаций». До сих пор власти РФ относились к ним вполне терпимо!

Четвертым важнейшим показателем агонии режима стало возникновении в РФ в последние месяцы «мелкой партизанской войны» (уже писал об этом). Озлобленные (все осознавшие и отчаявшиеся) люди десятками поджигают военкоматы, портят системы управления (релейные шкафы) железных дорог. Доходит до подрывов и поджогов «нефтепереработок» и военных заводов!

Пятым показателем агонии в 2023 году стало «ускоренное движение от Москвы к Пекину» руководства российских регионов, и не только восточных. Как утверждают «знатоки расейских начальственных нравов» (Вячеслав Мальцев и другие), «все эти местные лидеры ценят только власть и силу. А власть и сила теперь у Пекина! Многие из них уже присягнули Пекину». Эти утверждения прекрасно подтверждаются в Приморском крае.

Пожалуй, мне придется писать продолжение.

Слава Украине! Смерть рашистским оккупантам! Гибель путинскому режиму!

Александр Немец, kasparov.ru

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