«Я общаюсь, вижу, сколько они зарабатывают, это подстегивает продолжать» 5 15.08.2023, 13:44

2,186

Начинающие айтишники рассказали, как пытаются найти работу в кризис.

Начинающие белорусские айтишники рассказали, как решили найти работу только недавно — на фоне кризиса рынка, «оптимизации» команд и урезаний плюшек. Их истории узнало издание Devby.io — результат у всех разный.

«Думаю, реально устроиться»

Влад, энергетик. Работу в IT не нашел, но не сдается

31-летний Влад закончил БГАТУ в 2013 году по специальности «Инженер по автоматизации технологических процессов» и пошел работать энергетиком в колхоз. В 2015-м инженер захотел стать веб-дизайнером, но, закончив профильный курс, понял, что из него «дизайнер не очень хороший получился».

— Понимаю в целом, как работать, но самому изобразить что-то новое у меня не получалось. Технический склад ума, — объясняет он.

Тогда Влад решил пойти в разработку. Сначала он «где-то что-то пробовал, знакомился с информацией потихоньку», затем забрасывал учебу, после чего снова к ней возвращался. Около двух лет назад «окончательно определился» и «начал усиленно заниматься».

— В сфере очевидно привлекают деньги. В энергетике не разгуляешься, — говорит инженер. — Тем более брат тоже пошел в разработку. Он скрытный парень: года два или три занимался и никому ничего не говорил. А потом выстрелил, уже senior (разработчик высокого уровня по сравнению с junior — начинающим. — Прим. ред.). Меняет работы как хочет. Это мотивирующий момент.

Влад пошел на курсы веб-разработчика в HTML Academy. Там он должен был учиться год и четыре месяца, но на половине «забросил, потому что слишком медленно».

— Курсы выбрал, что подвернулись. Смотрел разные варианты, но с HTML Academy был раньше знаком, много статей там читал. И Вадим Макеев там работал преподавателем. Макеев — фигура довольно известная, думаю, его все знают. Это тоже было толчком туда пойти, — говорит он. — В итоге не сильно понравилось, потому что медленно, затянуто. Но все равно толчок они мне дали хороший. У нас хороший наставник был.

Забросив школу, Влад решил заниматься самостоятельно. Он рассказывает, что уделял самообразованию все свободное время, «не забывая об отдыхе». В среднем в день выходило 4−5 часов. В феврале 2023-го инженер нашел на rabota.by стажировку в российской IТ-компании. Он сделал тестовое задание и стал частью команды стажеров, которые выполняли по поручению компании «мелкие задания».

— Нам говорили, что это бесплатная стажировка. Но по сути они, наверное, хотели сделать сайт руками джунов или даже стажеров и не платить за это, — говорит Влад. — Нам давали задания и отсеивали тех, кто его не выполнил. На четвертом задании я уже сам ушел, потому что понял, что что-то не то.

Влад продолжил самообучение и вместе с коллегами по стажировке создал в Telegram чат, где разработчики могут отвечать на вопросы друг друга.

Сейчас Влад, работая энергетиком в «Энергосбыте», ищет работу разработчиком. В общей сложности поиски идут уже полтора года. Инженер жалеет, что не пошел в IT раньше.

— Стали выше требования, но вакансий достаточно. Думаю, реально устроиться. Знакомая разработчица говорит, что года три назад с моими сегодняшними знаниями взяли бы с руками и ногами. Сегодня много специалистов. Зачем брать более слабого, если есть сильнее? — говорит он.

Одним из самых важных критериев работы Влад называет офис, где можно «посмотреть на внутренний мир IТ».

— И хотелось бы, чтобы код был красивый, четкий, чистый, как учил Вадим Макей в своих видео. Многие говорят, что первая работа в IТ — это то, как ты будешь потом писать свой код. Хотелось бы писать его красиво, — говорит он. — И главное, чтобы были интересные проекты. Бывает, тестовое делаешь и понимаешь, что там просто не хочешь работать. Здорово, когда можно расти и развиваться.

«Месяца три занимался по 6−8 часов. Выдохся»

Артем, бизнесмен. Работу в IТ нашел, потерял, но не сдается

29-летний Артем поступил в БНТУ на специальность «Разработка месторождений полезных ископаемых» в 2011 году. Его отец «занимается бурением скважин» и хотел, чтобы сын зарабатывал тем же. Закончив университет, по профессии Артем работать не стал — основал бизнес по продаже женского белья.

— Я был собственником, у нас были пять магазинов в Минске. Мы занимались этим три года, оно не пошло по разного рода причинам. Стали закрывать потихоньку магазины, — рассказывает он.

После того, как летом 2021 года бизнес закрылся, Артем решил переквалифицироваться в разработчика. Он рассказывает, что все его друзья работают в IТ: разработчиками, тестировщиками, продажниками. «Я общаюсь, вижу, сколько они зарабатывают. Это подстегивает продолжать», — говорит он.

Артем начал обучение с «Яндекс Практикума» по Python, но оставил его уже через неделю.

— Мы писали что-то типа Siri, аналог простенький. Я его, конечно, не закончил, потому что не хватало ни знаний, ни опыта, — говорит он. — Забил на месяца три-четыре, потом решил вернуться и на YouTube поделать что-то.

В декабре 2021 года Артем пошел на курсы в teachmeskills, которые порекомендовали знакомые. За обучение заплатил 1800 рублей. Он рассказывает, что в школе обещали пристроить «как минимум на стажировку», помочь составить резюме.

— C резюме помогли. Не знаю, пытались ли они сильно трудоустроить, но говорили, что время сложное и не так просто это сделать. Стажировки не предлагали, — говорит Артем.

Артем первым в группе сдал финальный проект и в июле 2022-го получил диплом. После этого поиски первой работы в IТ заняли еще полгода. Параллельно начинающий разработчик занимался сам.

— Месяца три занимался по часов 6−8. Потом сильно выдохся и в неделю уделял дня два-три по пару часов, — говорит он. — Курсы объективно не дают уверенных знаний джуна, на сегодня даже стажера. Получается, ты очень сильно ограничен в задачах, которые можешь сам себе придумать. За три месяца многое перепробовал, потом просто не знал, что делать. Не было человека, который бы сказал: «Слушай, а попробуй вот это». Опускались руки.

Первая работа: денег не заплатили

В феврале 2023-го, рассказывает Артем, знакомые посоветовали обратиться в компанию, которая делала проект, связанный с криптобиржей. На проекте уже был один программист-питонист, но компания хотела взять еще одного джуна, чтобы «поднатаскать и брать больше проектов по Python». Артем прошел собеседование и попал на проект.

— Была договоренность, что первый месяц работаю бесплатно. Если подхожу, то берут на определенные условия, — говорит он. — Мы с ментором работали два месяца, написали практически весь проект, все работало. После месяца я связался с руководителем, он сказал: «Блин, сори, заказчик отказался от проекта, денег нету, мы все закрываем». Можно было поступить более красиво. Мы проект написали, отдали, а нам сказали «до свидания». Ментору вообще ничего не заплатили, мне не заплатили за март. Ушел оттуда в апреле.

Вторая работа: заплатили, но меньше, чем договаривались

Затем ментор Артема порекомендовал его в российскую аусорс-компанию из Чебоксар, которую герой не называет. Там ему предложили создавать боты в телеграме за 300 долларов в месяц, а через три месяца пообещали пересмотреть зарплату: увеличить до 600 долларов.

Артем разрабатывал проект один, ментора или другого разработчика с ним в команде не было. Через три месяца он попытался узнать, когда ему пересмотрят зарплату. Предложили поднять на 100 долларов вместо обещанных 300 и добавить за это еще один проект.

— Я не был готов пойти на это. Сказал, что доведу все задачи до логического конца, но параллельно буду искать работу, — рассказывает разработчик. — В какой-то момент они написали, что денег вообще нет, предложили все поставить на паузу, новых проектов не нашли. С этого момента где-то месяц-полтора я в поиске.

«Бывает, просыпаюсь и думаю: «Все, пойду на авторынок работать»

Сейчас, рассказывает Артем, он ищет официальное трудоустройство с гарантиями. Желательно, чтобы в компании был и ментор.

— Самообучение — это очень хорошо. Сильный плюс в том, что учишься гуглить. Но ментор сразу показывает тебе правильный путь, — говорит он.

— Если про мечты, хочется пройти весь путь от джуна до тимлида и, если будет идея, открыть компанию со своим продуктом. У меня есть знакомый, который работает в EPAM. И сейчас он выкатил свой продукт. Молодец.

Тем не менее, разработчик иногда задумывается о том, чтобы прекратить поиски.

— Потратил много времени, и опустить сейчас руки, наверное, неправильно. Хотя, если честно, мысли посещают. Бывают дни, когда просыпаюсь и думаю: «Все, пойду на авторынок работать, все задрало, не хочу ничего». Потом как-то отпускает. Плюс после того, как поработал, чуть-чуть проще попадать на собеседования, нежели после курсов. Когда получаешь диплом, думаешь, что сейчас точно попадешь на собеседование. Нет. На собеседование проще попадать, когда есть опыт работы.

Еще один плюс, который заставляет не сдаваться, — «контингент в IТ».

— У меня в определенный период жизни была автомойка, годик я ей позанимался. И сравнить контингент рабочих мойки и персонала в IТ — это небо и земля. Для морального ощущения и развития очень важно быть в коллективе с ценностями, — говорит Артем. — И всегда ты что-то изучаешь новое. Без обид, но бухгалтеры, к примеру, изучили свое дело и могут 20 лет делать одно и то же. А в программировании всегда идем вперед. Это привлекает. Еще немаловажен доход, возможность удаленной работы. С учетом, что у меня жена и полуторагодовалый ребенок.

За месяц активного поиска Артем выполнил шесть тестовых заданий и был на четырех собеседованиях. На некоторые не получил отзывов.

— В какой-то момент я предположил, что может совсем делаю настолько все плохо, что люди не тратят время на отзывы. Показал тестовое ментору, знакомым. Они сказали, что все в порядке, работа не сеньорская, но точно джунская, — говорит он. — А люди, у которых нет ментора или знакомых в IТ, не смогут посоветоваться. Они просто будут сильно загоняться. И это неправильно с точки зрения эйчаров. Я в какой-то момент тоже очень сильно расстроился. Потом понял, что пофиг, идем дальше.

Работал в такси ради курсов по программированию

Тимофей (имя изменено по просьбе героя), строитель. Работу в IТ не нашел, временно вернулся в строительство

24-летний Тимофей закончил Минский государственный энергетический колледж по специальности «Промышленное и гражданское строительство» в 2018 году и после этого устроился кладовщиком на склад. В декабре 2021 года увидел в интернете рекламу IТ-курсов, начал ходить на пробные занятия в разные школы и решил сменить профессию. Как старт Тимофей выбрал образовательную платформу IT Overone.

— Нам рассказывали, что в группе не будет больше 10 или 15 человек. По факту оказалось человек на пять больше, что огорчило всех. Преподаватель один, и вопросов возникает очень много. Поэтому продвижение по занятию очень медленное, — говорит он. — Но не могу сказать, что мне было очень трудно. С первых занятий все очень заинтересовало, поразило, насколько это интересная тема. Преподаватель была очень хорошая.

На тот момент курс стоил 2500 рублей. График занятий «был очень плотный», поэтому Артем уволился со склада и пошел работать таксистом в свободное время. Закончив обучение в начале июня 2022-го, работу в IТ выпускник искал до апреля 2023-го, но так и не нашел.

— Выросли требования к начинающим специалистам, появился пункт «Английский B1». Компании перестали набирать на стажировки, кто-то релокейт сделал, сокращения провели. Лучшее, что можно было тогда сделать, — продолжать учиться. Продолжал до апреля 2023-го. Я постоянно слежу за ситуацией, но она не улучшается вообще. Компаний больше не становится. Если взять вакансии, там одни и те же компании. Рекрутеры писали на LinkedIn, но в основном отказ поступал: нету английского.

Сейчас, говорит Тимофей, он «на время сменил вид деятельности».

— Пошел в строительство. Предложили должность, зарплату хорошую, поэтому подумал, что лучше сейчас согласиться. Если есть возможность заработать, надо это сделать. А к вопросу программирования можно будет вернуться, — говорит он.

Ушел из торговли в IТ, потому что «скучно стало»

Саша, ассистент CPO. Работу в IТ нашел — с условием переезда в Москву

25-летний Саша более трех лет работал в розничной торговле. Он рассказывает, что его магазин закупал брендовые товары из России и Китая и продавал в Беларуси «с большой маржинальностью».

— Сфера была интересная. В начале было всего четыре сотрудника, потом 25. Работал помощником руководителя. Следующим моим шагом была позиция директора магазина. На этом рост бы прекратился, скучно стало. Захотел развиваться в другую сторону. А рост сейчас для меня превыше всего — как карьерный, так и личностный, духовный. Плюс еще к росту будет и заработная плата. Ставки у IТ-специалистов гораздо лучше, — говорит он.

В 2020 году Саша пошел на курсы UX/UI дизайна Яна Агеенко. Получив диплом, искал работу дизайнером около пяти месяцев. Работу не нашел и понял, что не хочет этим заниматься. Тогда и решил стать менеджером проектов — пошел на профильный шестимесячный курс в teachmeskills. Отучившись там три месяца, в феврале 2022 года Саша взял академический отпуск и уехал в Германию на заработки.

— Это было связано со страхом из-за войны. В моей жизни еще не было такой ситуации. Еще курс доллара рос, а мы работали только внутри белорусского рынка, привязка была к белорусскому рублю. А в Германию товарищи подсуетили работу. Это был разнорабочий на стройке в частных домах. Команда небольшая, но очень хорошая почасовая ставка. Я поехал просто заработать денег.

Вернувшись в Беларусь, Саша закончил курсы менеджеров проектов и стал искать работу. Поиск занял 4,5 месяца. В феврале 2023-го начинающий менеджер устроился в российскую продуктовую EdTech-компанию, которую он не хочет называть.

— Путь на самом деле был очень тяжелый. Потом был долгий поиск. Я пытался устроиться на позицию менеджера проекта. Но без опыта работы конкуренцию ребятам из Ozon и «Тинькофф» невозможно составить. Получилось, что у них ушел ассистент CPO (Chief Product Officer. — Директор по продукту. — Прим. ред.), и я занял его позицию, — говорит он.

Испытательный срок Саша отработал в Минске удаленно по договору подряда. После подписания контракта ассистент CPO переехал в Москву. «Такое условие было», — говорит он.

Сейчас он хочет стать проектным менеджером, но в то же время, «возможно, хотел бы и развиться дальше в сторону CPO».

— Я каждый день получаю большое количество знаний, навыков и информации. Если это структурировать, можно сделать свой продукт. А проектным менеджером хотел бы стать, потому что это другая ступенька — чуть выше. Я и сейчас с командой разработки работаю, но не так плотно, — говорит он. — Но планы дальше, чем на квартал, не строю. Хотелось бы жить в Азии почему-то. Может, Сингапур или Вьетнам. Мне несложно было бы приспособиться. Может, и Турция. Все зависит от качества интернета и стоимости квартиры в месяц. Но это точно будет сфера IТ. Если какая-нибудь крупная корпорация мне предложит пойти к ним, почему бы не набраться опыта, а к 30 попробовать что-то свое открыть?

Тем, кто только входит в IТ, Саша советует учить английский, систематизировать обучение и овладеть приложением для управления данными Notion.

— Воронка твоя расширится намного. Чем выше уровень, тем лучше, — говорит он. — Второе — нужно стараться все систематизировать. Обучение — это реально система. Есть книга «Искусство системного мышления» Джозефа О’Коннора. Нужно ставить свое образование на рельсы.

И нужно научиться пользоваться Notion. Это суперинструмент, он бесплатный, там можно развернуть неимоверное. По факту нужна только фантазия: база данных, сайт свой, портфолио. Учите Notion, это классный инструмент.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».