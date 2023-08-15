Украинские пограничники показали кадры жестоких боев в лесу возле Кременной

Украинские пограничники показали кадры жестоких боев в лесу возле Кременной1
- 15.08.2023, 13:46
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Видео.
Серебрянский лес неподалеку от Кременной В Луганской области стал ареной жестоких сражений. В последние недели россияне активизировались на этом участке и пытаются продвигаться вперед, однако украинские бойцы дают им отпор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
«Пограничники вместе с другими украинскими подразделениями продолжают отбивать атаки и наносить противнику максимальное поражение, даже несмотря на постоянную угрозу российских авиаударов», - говорится в сообщении под видео.