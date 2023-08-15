Пикап Ford F-150 Raptor воссоздали из дерева 2 15.08.2023, 13:56

1,422

На нем можно ездить.

Умелец из Вьетнама Туонг Ван Дао создал деревянную копию заряженного пикапа Ford F-150 Raptor. Он может ездить самостоятельно, а также открывать капот и багажник. Видео опубликовали на YouTube-канале ND — Woodworking Art, пишет «Фокус».

Мастер воссоздал пикап из дерева для своего тестя. Он использовал старый велосипед как повседневный транспорт, поэтому мужчина решил создать дешевое и практичное авто самостоятельно.

Туонг Ван Дао часто создает различные транспортные средства из дерева. Его работы отличаются большим вниманием к деталям и точностью проработки.

Все начинается со создания стального шасси. Умелец добавил пружины, которые делают езду по дороге более мягкой.

Под капотом расположен электромотор мощностью 3,4 л.с. Он питается от небольшой аккумуляторной батареи и может проехать около 150 км на одном заряде.

Мастер использует оригинальные чертежи пикапа Ford F-150 Raptor, чтобы в точности воссоздать его из дерева. С помощью бензопилы он обрезает лишнюю древесину, а затем придает правильную форму деталям, используя шлифовальную машину.

Автомобиль получил интерьер в стиле оригинального пикапа и рабочую светотехнику. Для защиты древесины мастер наносит три слоя краски.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».