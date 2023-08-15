Президент Польши почтил память воинов УНР, погибших в боях против большевиков

Президент Польши почтил память воинов УНР, погибших в боях против большевиков1
- 15.08.2023, 14:02
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Сегодня — День Войска Польского.
Президент Польши Анджей Дуда почтил память воинов Украинской Народной Республики, погибших в боях против большевиков. Соответствующее сообщение канцелярия польского лидера обнародовала в Twitter.
Сообщается, что он посетил православное кладбище и возложил венок к памятнику воинам УНР.
15 августа, в годовщину победоносного для Польши сражения в войне против Советской России в 1920 году, отмечается День Войска Польского.
Na Cmentarzu Prawosławnym na Woli Prezydent @AndrzejDuda złożył wieniec przed Pomnikiem Żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej. pic.twitter.com/pOudC1wnVE— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 14, 2023