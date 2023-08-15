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Женщина устроилась на работу в Бресте по поддельным российским дипломам

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  • 15.08.2023, 14:22
  • 1,824
Женщина устроилась на работу в Бресте по поддельным российским дипломам

Обман вскрыли только спустя пять лет.

В одной из организации Бреста пять лет не догадывались о поддельных дипломах своей коллеги. Подозрения появились, когда женщину перевели на другую должность и понадобилось проверить документы, подтверждающие наличие профессиональной квалификации. Тогда и пришлось обращаться к судебным экспертам, пишет «Ганцевичский час».

Сомнения в подлинности вызвали два диплома о высшем образовании государственного образца Российской Федерации. Для установления, изготовлены ли бланки дипломов соответствующим предприятием, была назначена судебная техническая экспертиза документов.

Исследования проводились в Брестском межрайонном отделе Государственного комитета судебных экспертиз. Было установлено, что бланки дипломов изготовлены не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида.

«Водяные знаки в них имитированы, а изображения серийного номера напечатаны способом цветной струйной печати», — сообщила официальный представитель управления ГКСЭ по Брестской области Татьяна Коток.

Сама женщина уверяет, что не знала о поддельных дипломах. По словам брестчанки, высшее образование она получала дистанционно через агентство. Эта структура обеспечивает получение высшего образования в государственных вузах Российской Федерации и иных стран.

По данному факту проводится проверка.

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