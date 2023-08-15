В результате падения самолета в Адыгее погиб командир российской учебной авиабазы 15.08.2023, 14:25

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Второй пилот получил травмы.

В России раскрыли личность жертвы авиакатастрофы, которая накануне случилась в Краснодарском крае. В ней погиб один из членов экипажа – полковник Вадим Гуров, командир учебной авиабазы Майкопа.

Об этом сообщают пропагандистские Telegram-каналы и СМИ. Самолет Л-39 российского производства разбился на территории аэродрома в Адыгее вечером 14 августа.

Издание ссылается на источники, по словам которых, последним полетом для инструктора Гурова стал учебный вылет.

Отмечается, что при посадке самолет не попал на полосу, задел почву и столкнулся с вышкой радиосвязи ближней навигации.

«Находившийся в самолете полковник Гуров погиб на месте», – констатировали пропагандисты.

Они добавили, что также в самолете был старший лётный инструктор главного лётно-испытательного центра Ахтубинска Михаил Липаткин. Он получил травмы и был доставлен в больницу.

Справка: L-39 Альбатрос (Aero L-39 Albatros) – учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет чехословацкой авиастроительной фирмы Aero Vodochody с советским двигателем. Он предназначался для замены Aero L-29 Delfin. Серийно производился до 1999 года (было построено 2868 самолетов). Состоит на вооружении более 30 стран мира.

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