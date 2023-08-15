СМИ: Минчанина до смерти избили на «беседе» в милиции

СМИ: Минчанина до смерти избили на «беседе» в милиции10
- 15.08.2023, 14:43
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У него были сломаны позвонки шейного отдела.
Подробности смерти минчанина после «беседы» в Первомайском РУВД Минска рассказал телеканал «Белсат».
Мужчину звали Артем Заяц. Ему было 32 года.
«Умер он в больнице скорой помощи от полученных травм, а именно — перелом 2,3,4 позвонков шейного отдела — на пятые сутки после операции», — сообщили «Белсат» знакомые погибшего.
Как рассказал телеканалу источник, мужчину задержали 5 августа в Новой Боровой в магазине «Гиппо». В больницу его доставили под конвоем из Первомайского РУВД.
Проводится ли проверка по факту смерти минчанина — неизвестно.