Ученые вылечили обезьян с «хроническим алкоголизмом» 15.08.2023, 14:57

1,136

Необычная, а главное рабочая схема.

Исследователи из Орегонского университета здравоохранения и науки обнаружили, что генная терапия, ранее применявшаяся для лечения болезни Паркинсона, может помочь в борьбе с «хроническим алкоголизмом» у обезьян, пишет Ferra.ru.

В ходе эксперимента учёные имплантировали модифицированный вирус, несущий ген GDNF, в область мозга макак, связанную с дофаминовой системой вознаграждения.

Результаты были поразительными: у четырёх макак, которые до этого активно употребляли разведённый в воде этанол, потребление алкоголя уменьшилось на 90% по сравнению с контрольной группой.

После процедуры, эти животные предпочитали пить воду и избегали употребления алкоголя.

GDNF — это фактор роста, который стимулирует клетки к быстрому делению, усиливая функцию нейронов, производящих дофамин. Хроническое употребление алкоголя обычно снижает уровень дофамина в организме.

Учёные полагают, что такая генная терапия может быть применена и для лечения людей с тяжёлой формой алкогольного расстройства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».