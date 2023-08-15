Как Кадыров выслуживается перед Путиным: данные британской разведки 15.08.2023, 15:05

«Кадыровцы» составляют относительно небольшой, но заметный компонент российских сил в Украине.

Глава Чечни Рамзан Кадыров активно продвигает роль своих подразделений на войне в Украине, чтобы улучшить свою репутацию путинского лоялиста. Об этом говорится в сводке министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что 10 августа 2023 года лидер Чечни Рамзан Кадыров отметил усилия чеченского батальона «Восток Ахмат» в ожесточенном противостоянии на участке в районе Орехова в Запорожской области.

Комментарии Кадырова подчеркнули роль одного из главных чеченских подразделений в этом ключевом районе. «Восток» официально подчиняется командованию 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа, действовавшей в районе села Работино.

«Чеченские силы составляют относительно небольшой, но броский компонент российских сил в Украине. Вероятно, Кадыров усиленно продвигает роль своих подразделений частично для того, чтобы улучшить свою репутацию как лояльного Путину», – считают в британской разведке.

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