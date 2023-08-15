Для любителей «царских» интерьеров в регионах продаются подходящие квартиры 15.08.2023, 15:10

Цены ниже столичных.

В Беларуси иногда выставляют на продажу жилье с интерьером в классическом стиле, который в народе язвительно называют «дорого-богато». В столице такие квартиры и дома стоят дорого, но в регионах есть варианты подешевле. «Зеркало» отыскало такие квартиры в Бресте, Гомеле и Гродно.

Продается трехкомнатная квартира в центре Гродно, на улице Захарова. Дом, в котором находится объект, монолитный, был построен в 2012 году. Сама квартира занимает площадь почти 92 «квадрата», из которых жилая — 54.2 м², кухня больше 11 «квадратов».

В объявлении отмечено, что ремонт в квартире выполнялся по дизайнерскому проекту, делали его лучшие мастера. При этом использовались дорогостоящие материалы. К примеру, пол сделан из итальянской плитки с эффектом перламутрового блеска в сочетании с паркетной доской.

Санузел оснащен сантехникой ведущих европейских производителей (есть ванна, душевая кабина, туалет, биде, тумба с раковиной испанского бренда Roca). В гостиной одна из стен декорирована зеркалом, выполненным по специальному заказу польской компанией.

Квартира продается с обстановкой. В стоимость входит вся мебель, техника и предметы декора, которые есть на фото в объявлении. Из бытовой техники есть варочная поверхность немецкого бренда AEG, холодильник Liebherr, вытяжка испанского бренда Cata, стиральная машина Candy, бойлер на 50 литров. В гостиной висит хрустальная люстра английского производства, есть кожаная мебель производства «Пинскдрев», обеденная группа из массива.

Стоит квартира 587 718 рублей, или 180 000 долларов (по курсу Нацбанка на 15 августа), стоимость «квадрата» — 1963 долларов.

В Бресте, на улице Октябрьской Революции есть кирпичный дом 2011 года постройки, там продается трешка площадью 91,5 м2. Жилые помещения занимают чуть больше 51 «квадрата», кухня — 15,4 м2.

В квартире установлены двухкамерные стеклопакеты, в зале окна «во французском стиле». Межкомнатные двери изготовлены из массива, входная дверь металлическая. Потолки «с интересной системой освещения», покрашены «снежкой». На полу паркет на стяжке, стены оклеены обоями, в санузле современная плитка, установлен новый электросчетчик.

Стоит недвижимость 399 975 рублей, или 122 500 долларов, цена за м2 — 1339 долларов.

На проспекте Ленина в Гомеле также продают двухуровневую трехкомнатную квартиру с классическим интерьером. Она находится в доме-коммуне — памятнике советской архитектуры, который был построен в 1929–1931 годах. Жилье занимает 160 м², под комнатами — 110 м². Высота потолков 3,2 метра.

Кроме жилых комнат тут есть две гардеробные, две ванные, кухня, постирочная. Продавец пишет, что в квартире выполнен качественный ремонт с использованием дорогих материалов. В каждой комнате, в том числе кухне, установлены кондиционеры.

Стоит квартира 587 718 рублей, или 180 000 долларов, за м2 — 1125 долларов.

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