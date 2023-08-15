Украинские бойцы дроном-камикадзе уничтожили российский танк Т-72 1 15.08.2023, 15:18

1,322

иллюстративное фото

Видеофакт.

Украинские воины с помощью дрона-камикадзе Mavic уничтожили российский танк Т-72. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

«Вражеский Т-72 плюс наш Mavic равен огонь», - говорится в сообщении под видео.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, потери России в войне в Украине к утру вторника, 15 августа, составили 540 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 254 920 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет, 29 артсистем, 16 ББМ и 7 танков врага.

В частности, за прошедшие сутки украинские военные обезвредили более двухсот российских оккупантов и уничтожили четыре боеприпаса на Таврическом направлении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».