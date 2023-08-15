«Это всегда так будет?»: минчанка удивилась необычному контролю в автобусе 8 15.08.2023, 15:32

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«Минсктранс» прокомментировал законность нестандартной проверки.

Думаете, самый страшный сон зайца — контролеры на остановке? В соцсетях расходится видео, которое может взбодрить безбилетников не меньше, чем форменные жилетки контролеров, пишет onliner.by.

«Вместо контролера неожиданно водитель остановила автобус, закрыла все двери и пошла проверять у всех проезд. Интересно, это нововведение или просто принципиальный водитель?» — задается вопросом автор ролика в TikTok.

Сами контролеры говорят, что, да, так можно. Но водитель не может оформить штраф, а только высадить или заставить купить у себя талон.

В пресс-службе «Минсктранса» нам подтвердили, что водитель действительно может проверять билеты, законодательство это позволяет.

В то же время водитель не уполномочен вести административный процесс (то есть штрафовать за безбилетный проезд), но согласно закону «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» может отказать безбилетнику в поездке. Чтобы его не высадили, пассажир может купить талон у водителя и продолжить поездку, объяснили в «Минсктрансе».

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