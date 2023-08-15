За комментарии с призывом участвовать в акциях протеста гродненцу присудили пять лет колонии 1 15.08.2023, 15:42

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Процесс вела судья Маргарита Ланцевич.

В суде Октябрьского района Гродно вынесен приговор 30-летнему политзаключенному Вячеславу Янюку, обвиняемому в «массовых беспорядках» по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса, сообщают правозащитники.

Процесс вела судья Маргарита Ланцевич.

Обвинение утверждает, что Вячеслав Янюк в 2020 году неоднократно размещал в телеграм-каналах «Іхтыяндры Гродна», «Гордыя гродзенцы», «Гародня 97%», «Мая краіна Беларусь» «общедоступные сообщения, содержавшие высказывания побудительного характера и призывавшие к насильственным действиям, тем самым... создал условия для совершения преступления другими лицами, желая наступления негативных последствий, не принимал мер до удаления вышеуказанных публикаций из чатов, при этом не довел свой преступный умысел до конца по обстоятельствам, не зависящим от него, поскольку его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов».

Суд Октябрьского района Гродно 23 июня постановил признать Янюка «виновным» в «подготовке к организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами» и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Однако Гродненский областной суд, рассматривая 8 августа апелляционную жалобу на приговор, исключил из описательной части указание о подготовке обвиняемого к «организации массовых беспорядков, сопровождающихся погромами», оставив при этом прежний срок наказания.

В июне Вячеслава Янюка внесли в список «лиц, причастных к террористической деятельности».

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