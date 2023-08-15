Русская «элита» все понимает и корчится от ужаса 6 Александр Невзоров

15.08.2023, 15:53

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Александр Невзоров

«Кончатся» дворцы, и с унитазов слезет позолота.

А вот и еще одна «молекула Путина» - без лишних слов и всяких «пендельтюров», объяснила почему она «за сво» и будет «век ему верна».

Все, как всегда, очень просто.

При том, что русская «элита» все понимает и корчится от ужаса - она знает, что стоит «поднять голову», плюнуть в лицо войне, и жизнь «опрокинется». О нет, не расстреляют, но «кончатся» дворцы, и с унитазов слезет позолота.

Элите не случайно позволили так насосаться. Чекисты отлично знают, как дикая роскошь пьянит и «вяжет любые руки».

Стоит гражданочке (на видео) назвать «вещи своими именами» - и по этажам будет порхать не приторный Малахов, а ОМОНы.

Весь цыганский комфорт будет растоптан и растащен.

По фарфору колонн заколошматят злые приклады.

Счета будут арестованы, титулы ободраны, медали изъяты, имя ошельмовано. А медиадворняжки - заклеймят «иноагентшей» и расклочат даже память о ней.

Первыми отрекутся ученицы. Проклянут сотусовщицы, а Малахов сразу забудет старушкино имя и уже никогда не приедет с цветочками.

Быть подлее Путина - очень сложно. Но у русской элиты это получилось. Она выбрала фашизм только из страха потерять нажитое.

Александр Невзоров, Telegram

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