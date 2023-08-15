Русская «элита» все понимает и корчится от ужаса6
- Александр Невзоров
- 15.08.2023, 15:53
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«Кончатся» дворцы, и с унитазов слезет позолота.
А вот и еще одна «молекула Путина» - без лишних слов и всяких «пендельтюров», объяснила почему она «за сво» и будет «век ему верна».
Все, как всегда, очень просто.
При том, что русская «элита» все понимает и корчится от ужаса - она знает, что стоит «поднять голову», плюнуть в лицо войне, и жизнь «опрокинется». О нет, не расстреляют, но «кончатся» дворцы, и с унитазов слезет позолота.
Элите не случайно позволили так насосаться. Чекисты отлично знают, как дикая роскошь пьянит и «вяжет любые руки».
Стоит гражданочке (на видео) назвать «вещи своими именами» - и по этажам будет порхать не приторный Малахов, а ОМОНы.
Весь цыганский комфорт будет растоптан и растащен.
По фарфору колонн заколошматят злые приклады.
Счета будут арестованы, титулы ободраны, медали изъяты, имя ошельмовано. А медиадворняжки - заклеймят «иноагентшей» и расклочат даже память о ней.
Первыми отрекутся ученицы. Проклянут сотусовщицы, а Малахов сразу забудет старушкино имя и уже никогда не приедет с цветочками.
Быть подлее Путина - очень сложно. Но у русской элиты это получилось. Она выбрала фашизм только из страха потерять нажитое.
Александр Невзоров, Telegram