«Фантастический клад»: в Уэльсе нашли золотые монеты возрастом более 2 тысяч лет 1 15.08.2023, 16:01

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Сокровища нашли на острове Англси.

На острове Англси обнаружили коллекцию золотых монет железного века, которую старший коронер северо-западного Уэльса признал сокровищем. Их нашли вблизи деревни Ллангоед на северо-западе Уэльса.

После тщательной оценки происхождения находки трое кладоискателей — Питер Коктон, Ллойд Робертс и Тим Уотсон — немедленно сообщили о ней в Программу перемещения древностей (Portable Antiquities Scheme, PAS), пишет HeritageDaily (перевод - «Фокус»).

Пятнадцать золотых монет, идентифицированные как статеры, имеют невероятную историю: они отчеканены между 60 и 20 годами до нашей эры. Производство этих монет происходило на трех разных монетных дворах.

Эти монеты, принадлежащие племени Кориэлтауви, которое когда-то населяло окрестности ныне признанного Восточного Мидленда в течение последних фаз железного века, являются материальным свидетельством их сложных нумизматических традиций. Кориэлтауви, которые вели преимущественно аграрный образ жизни, начали чеканить именные монеты, что знаменует появление этого вида искусства в начале 1 века до нашей эры.

Шон Дерби, археолог и специалист по регистрации находок PAS, отметил: «Этот клад является фантастическим примером богатого археологического ландшафта, который существует в северо-западном Уэльсе. Хотя непосредственное расположение находки не дало никаких подсказок относительно происхождения находки, место открытия лежит в районе известной доисторической и раннеримской деятельности и помогает улучшить наше понимание этого региона. Я очень благодарен поисковикам и землевладельцу за то, что они сообщили о находках и позволили нам посетить это место».

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