СМИ: У российской экономики появилась новая проблема 15.08.2023, 16:11

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У Кремля вилка из двух плохих решений.

Резкое повышение ставки российским Центробанком затормозит и без того почти не растущую экономику РФ, однако увеличит расходы бюджета, говорят экономисты. Но, по их мнению, одна только эта мера вряд ли сильно укрепит рубль, который так и останется в диапазоне 90-100 рублей за доллар, пишет «Диалог».

Банк России на экстренном заседании во вторник повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта, до 12% с 8,5%. Это произошло после того, как рубль в понедельник пробил психологически важную отметку 100 рублей за доллар. После повышения ставки валюта торгуется в диапазоне 98-99 рублей после повышения ставки.

ЦБ объяснил свое решение высокими инфляционными рисками.

«В среднем за последние три месяца текущий рост (цен) с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год», - сообщил регулятор.

Резкий рост ставки притормозит экономику, которая и так еле растет. Несмотря на то что во втором квартале 2023 года ВВП вырос, из-за падения в первом квартале правительство и ЦБ ждут рост за весь 2023 год в диапазоне 1,5-2,5%. Меры ЦБ охладят кредитный спрос предприятий и населения, так как ставки по кредитам поднимутся вслед за ключевой ставкой ЦБ. Это «должно замедлить рост потребления и инвестиций и охладить также и спрос на импорт», пишет Ольга Беленькая из финансовой группы «Финам».

Действие «охлаждающей меры» ЦБ будет сдерживаться действующими программами льготного кредитования (более чем 10 трлн руб, или 14% от кредитного портфеля банков, по данным ЦБ), считает Беленькая. В то же время решение ЦБ вызовет приток средств на банковские депозиты из-за роста ставок, и это тоже может поддержать рубль.

Но у роста ставки есть и обратная сторона: вырастут расходы госбюджета на обслуживание долга.

«Обслуживать госдолг становится гораздо дороже, потому что существенная часть госдолга у нас была по плавающим ставкам, которые привязаны к инфляции и к процентной ставке», - сказал профессор Университета Помпеу Фабра (Барселона) Рубен Ениколопов в эфире Breakfast Show на YouTube-канале журналиста Александра Плющева.

По мнению экономиста, это может вызвать недовольство правительства, которому и так нужно искать источники финансирования дефицита. По оперативным данным Минфина, на 11 августа превышение расходов над доходами составило 3,4 трлн рублей.

Экономисты утверждают, что для укрепления рубля один раз повысить ставку мало. «Ставку придется повышать дальше, если не последует укрепления рубля и снижения инфляционного давления, или вводить обязательную продажу экспортной валютной выручки, совмещая ее с контролем за движением капитала», - пишет главный экономист инвесткомпании «Русс-Инвест» Александр Арутюнян.

О том что может потребоваться дополнительное повышение ставки, пишут и аналитики «Промсвязьбанка». Они считают, что нынешней стоимости рублевых заимствований может оказаться недостаточно для стабилизации курса, и нужны меры для сокращения профицита рублей в экономике.

Скачок ставки не может остановить общую тенденцию ослабления рубля, считаетэкономист Константин Сонин: «Основное давление на рубль оказывают постоянно растущие военные расходы. <...> Конечно, более высокая ключевая ставка подавляет экономическую активность, но она уже и так подавлена».

По прогнозам «Совкомбанка» и «Финама», до конца года курс доллара будет находиться в диапазоне 90-100 рублей.

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