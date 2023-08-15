Как белоруска заказала новый паспорт в посольстве Беларуси в Германии 5 15.08.2023, 16:29

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Его сделали, но не отдали.

Бывшей гомельской журналистке Ирине Маковецкой не выдают в белорусском посольстве сделанный паспорт. Сотрудники посольства убеждают белоруску получать документ на родине. Однако сначала они сообщили, что новый паспорт у них. Историю рассказывает «Гомель.Штодзень».

Ирина Маковецкая уехала из Беларуси в Германию в 2005 году. И раньше таких проблем не было. Она делала паспорта и себе, и детям.

Более того, новый паспорт журналистке сделали и даже назначили дату, когда можно было его забрать. 11 июля Ирина Маковецкая должна была забрать паспорт и даже выехала в Берлин за ним.

«На 11 июля мы договорились с посольством, что я подъеду и заберу паспорт. Они выдают документы после обеда. Мне была назначена встреча на 15:45. В тот день было жарко и мы выехали с детьми заранее, чтобы приехать до жары. Нам ехать от дома до Берлина 575 км.

Мы проехали 420 км, то есть были уже недалеко от Берлина, когда мне позвонили из посольства и сказали, что не смогут отдать паспорт. Они объяснили это тем, что перед тем, как отдавать паспорта, звонят в МВД с вопросом, можно ли выдать определенному гражданину документ», — рассказала Ирина.

Ирина Маковецкая написала жалобу в МИД. Министерство иностранных дел перенаправило жалобу в посольство, которое написало на электронный ящик с предложением новой даты.

Но та дата приходилась на рабочий день Ирины Маковецкой:

— Я дважды им безрезультатно писала с просьбой назначить новую дату. После этого дозвонилась в посольство, хотя это было и непросто, и спросила, когда можно приехать за паспортом.

Но мне ответили, что паспорт можно получить только в Республике Беларусь. Причины они не объясняли.

Ирина Маковецкая отмечает, что ей так никто не сказал, где именно находится документ:

— Не знаю, как быть сейчас. А вдруг на мой паспорт кто-то кредит возьмет или еще что-то там.

Когда я на работе рассказала о ситуации, то мой коллега из Туниса сказал, что когда он приходит в свое посольство за паспортом, то им выдают документ через час. Я ждала от белорусского посольства паспорт четыре месяца, так еще и не отдают.

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