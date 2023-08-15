Вассальная покорность Телеграм-канал «СерпомПо»

15.08.2023, 16:38

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Все ради сохранения власти.

Высказывания высших российских руководителей о странах, которые они записали во враждебные, подходят для характеристики политики самого российского руководства.

Великий геополитик сегодня обратился к участникам «Московской конференции по безопасности» с такими словами: «В разных регионах мира раздуваются очаги застарелых конфликтов и провоцируются новые. Цель тех, кто делает это, очевидна — и дальше извлекать свою выгоду из человеческих трагедий, стравливать народы, принуждать государства к вассальной покорности в рамках неоколониальной системы, нещадно эксплуатировать их ресурсы».

Это, пожалуй, определение того, что Путин, Лавров и другие в той или иной степени делают в мире – в Украине, Сирии, ЦАР, Мали. Другое дело, что сил маловато и не везде дают развернуться.

«Выгода из человеческих трагедий» для великого геополитика и его подчинённых одна – сохранение власти в нашей стране.

Между прочим, «вассальная покорность» - точное описание отношения подчинённых Путина к своему руководителю. Он – сюзерен, они – феодалы, дальше идут зависимые крестьяне, ремесленники, циркачи, исполнители, всякий разночинный люд, которым можно помыкать. И попробуйте опровергнуть тезис о том, что обогатившаяся на России стране верхушка относится к РФ как к своей колонии. Это новый вид колониализма - эксплуатация территории суверенной феодальной верхушкой.

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